Honda отримала патент на дрон, вбудований в мотоцикл
Навіщо квадрокоптер інтегрують в байк, — поки не відомо.
Нещодавно компанія Honda отримала патент на дрон особливої конструкції. Передбачається, що пристрій інтегрують в конструкцію мотоцикла.
Про це повідомляє видання cycleworld.com.
Журналісти вважають, що ця розробка поки що є ідеєю, нанесеною на папір — не більше. Тобто, в доступному для огляду майбутньому мотобренд не збирається презентувати прототип новинки. Технічна документація, здебільшого, стосується саме квадрокоптера. У ній детально описана його схема, а також показано, яким саме чином інженери збираються його розмістити у хвості мотоцикла. При цьому хвіст буде помітно подовжений.
За ідеєю, дрон буде абсолютно автономним, тобто від самого мотоцикла він не залежатиме, хіба що використовуватиме його акумулятор, щоб зарядити свої батареї.
Найцікавіше у тому, що співробітники Honda не дуже чітко розуміють, навіщо взагалі приєднувати дрон до мотоциклу. Справа у тому, що в патенті пояснення звучить досить розмито: там перераховуються різні можливості застосування квадрокоптера, але на якомусь конкретному увагу не акцентують. Так, інженери пропонують використовувати БПЛА для доставки заряджених акумуляторів до електробайка. Це б вирішило проблему дальності ходу електромотоциклів на одному заряді, але поки складно уявити собі квадрокоптер, який одночасно досить малий, щоб поміститися в мотоциклі, і досить великий, щоб переносити батарею, здатну дати енергію мотоциклу.
Є й інший, реалістичніший, варіант: використання дрона для моніторингу трафіку, спостереження за дорогою попереду і передачі інформації мотоциклістові, щоб попередити його про можливі проблеми. Безпілотник також пропонується як певний комунікаційний посередник, що розширює діапазон бездротових систем мотоцикла або застережливої аварійної служби у випадку аварії. Цікаво, що під час перебування дрона в мотоциклі, Honda пропонує використовувати його гвинти для охолодження радіатора.
Схоже, головне технічне нововведення Honda — система розкладки гвинтів, яка робить квадрокоптер досить компактним, щоб поміститися в корпус мотоцикла, і розсовується при зльоті. Варто також підкреслити, що патент Honda описує безпілотник, встановлений на електричний спортивний байк.
Раніше ми повідомляли про те, що в Саудівській Аравії дрони атакували пасажирський літак. Пожежникам вдалося швидко згасити вогонь. Про постраждалих і загиблих не повідомлялося. Однак незабаром після нападу відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хусити.