Honda отримала патент на дрон, вбудований в мотоцикл

Навіщо квадрокоптер інтегрують в байк, — поки не відомо.

Нещодавно компанія Honda отримала патент на дрон особливої конструкції. Передбачається, що пристрій інтегрують в конструкцію мотоцикла.

Про це повідомляє видання cycleworld.com.

Журналісти вважають, що ця розробка поки що є ідеєю, нанесеною на папір — не більше. Тобто, в доступному для огляду майбутньому мотобренд не збирається презентувати прототип новинки. Технічна документація, здебільшого, стосується саме квадрокоптера. У ній детально описана його схема, а також показано, яким саме чином інженери збираються його розмістити у хвості мотоцикла. При цьому хвіст буде помітно подовжений.

[ + – ] Квадрокоптер розміщуватиметься "в хвості" мотоцикла Honda Фото: Honda

За ідеєю, дрон буде абсолютно автономним, тобто від самого мотоцикла він не залежатиме, хіба що використовуватиме його акумулятор, щоб зарядити свої батареї.

Найцікавіше у тому, що співробітники Honda не дуже чітко розуміють, навіщо взагалі приєднувати дрон до мотоциклу. Справа у тому, що в патенті пояснення звучить досить розмито: там перераховуються різні можливості застосування квадрокоптера, але на якомусь конкретному увагу не акцентують. Так, інженери пропонують використовувати БПЛА для доставки заряджених акумуляторів до електробайка. Це б вирішило проблему дальності ходу електромотоциклів на одному заряді, але поки складно уявити собі квадрокоптер, який одночасно досить малий, щоб поміститися в мотоциклі, і досить великий, щоб переносити батарею, здатну дати енергію мотоциклу.

[ + – ] Дрон можна буде застосувати для моніторингу трафіку

Є й інший, реалістичніший, варіант: використання дрона для моніторингу трафіку, спостереження за дорогою попереду і передачі інформації мотоциклістові, щоб попередити його про можливі проблеми. Безпілотник також пропонується як певний комунікаційний посередник, що розширює діапазон бездротових систем мотоцикла або застережливої аварійної служби у випадку аварії. Цікаво, що під час перебування дрона в мотоциклі, Honda пропонує використовувати його гвинти для охолодження радіатора.

[ + – ] Дрон випускатиметься за командою і автоматично повертатиметься до мотоциклу

Схоже, головне технічне нововведення Honda — система розкладки гвинтів, яка робить квадрокоптер досить компактним, щоб поміститися в корпус мотоцикла, і розсовується при зльоті. Варто також підкреслити, що патент Honda описує безпілотник, встановлений на електричний спортивний байк.

[ + – ] Квадрокоптер Honda буде дуже компактним

Раніше ми повідомляли про те, що в Саудівській Аравії дрони атакували пасажирський літак. Пожежникам вдалося швидко згасити вогонь. Про постраждалих і загиблих не повідомлялося. Однак незабаром після нападу відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хусити.