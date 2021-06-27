На Филиппинах таможня экскаватором уничтожила контрабандные суперкары (видео)

Среди уничтоженных автомобилей были редкие модели, а общая стоимость транспортных средств превысила 1,2 млн долларов.

На Филиппинах местным таможенным управлением Bureau of Customs (BOC) были показательно уничтожены два десятка автомобилей, включая премиальные машины и дорогие суперкары. Автомобили давили экскаватором, а позже отправили в металлолом. Все уничтоженные транспортные средства ранее были нелегально ввезены в страну.

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[ + – ] Слева направо: Bentley Continental Flying Spur, Porsche 911 Carrera S, McLaren 620R, Mercedes SLK, Lotus Elise. И главный герой — экскаватор

Сама акция была реализована 18 июня, причем автомобили уничтожали одновременно в двух городах Филиппин. В столице страны Маниле таможня уничтожила семь представительских авто и суперкаров, конфискованных с 2018 по 2020 год. Под ковш экскаватора отправились Bentley Continental Flying Spur, Lotus Elise, Mercedes SLK, Porsche 911 Carrera S, Hyundai Genesis, Toyota Camry Solara.

Кроме того, был уничтожен абсолютно новый 620-сильный гиперкар McLaren 620R, дебютировавший в 2020 году. Всего было выпущено лишь 350 экземпляров этой трековой версии, а цена каждого превышает 300 тысяч евро.

[ + – ] Уничтоженный экскаватором гиперкар McLaren 620R

Уничтожение контрабандных авто состоялось в присутствии представителей Министерства финансов (DOF), Комиссии по аудиту (COA) и ключевых должностные лица Таможенного управления BOC. Общая стоимость уничтоженных транспортных средств превысила 1,2 млн долларов.

В тот же день в Кагаян-де-Оро, другом портовом городе страны, аналогичным образом таможенники уничтожили еще 14 автомобилей. На этот раз под ковшом экскаватора погибли внедорожники Mitsubishi, которые были ввезены на Филиппины незаконно. Таким образом за один день в стране в металлолом отправили 21 автомобиль.

Уничтожение нелегально ввезенных транспортных средств осуществлено в соответствии с директивой 2017-447 президента Филиппин Родриго Роа Дутерте, призванной ужесточить борьбу с контрабандой в стране.

Это уже вторая подобная акция Bureau of Customs в этом году. Ранее в феврале таможенники отправили под экскаватор 17 автомобилей. Они были раздавлены в портах Манилы и Себу.

Ранее Фокус сообщал, что таможня итальянского города Генуя конфисковала представительский седан Rolls-Royce, у которого салон был обшит кожей редкого вида крокодила. Автомобиль был ввезен из России для перепродажи в Италии.

Также мы рассказывали, что в Одессе таможня пресекла попытку незаконного ввоза в Украину военного тягача, предназначенного для буксировки танков Abrams. Автомобиль пытались ввезти как транспортное средство гражданского назначения.