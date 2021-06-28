Мастерская Ричарда Хаммонда. Соведущий Grand Tour запускает новое автомобильное шоу (видео)

Программа Richard Hammond’s Workshop будет выходить на канале Discovery+.

Новое шоу получило рабочее название Richard Hammond’s Workshop и будет выходить на канале Discovery+. Программа будет посвящена восстановлению классических автомобилей. Идея возникла у Хаммонда после реставрации его собственного спорткара Jaguar XK150 (на заглавном фото).

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В отдельных эпизодах будущего шоу Хаммонд обещает показать восстановление и других автомобилей и мотоциклов из собственной обширной коллекции.

[ + – ] Ричард Хаммонд и классический Ford Mustang

Выбор Discovery+ неслучаен, так как Ричард Хаммонд ранее уже сотрудничал с этой платформой, где выходила его программа "Richard Hammond’s Big".

Комментируя грядущий запуск нового шоу, Хаммонд отметил: "Я 25 лет критиковал другие машина, теперь же пришла пора показать собственные работы. Мой дед работал в автомобильной компании Jensen. Кто знает, может быть я унаследовал часть его умений. Это настоящий бизнес и настоящий проект, поэтому я очень надеюсь, что людям понравится новый сериал".

[ + – ] Анонс нового автомобильного шоу Хаммонда

Запуск нового шоу Хаммонда ожидается ближе к концу 2021 году. По мере приближения к дебюту обещаны подробности программы и ее финальное название.

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