Самый быстрый в мире и на Нюрбургринге. Porsche Cayenne Turbo GT стал серийным (видео)

Автомобиль, оснащенный 640-сильным V8, разгоняется до 100 км/ч всего за 3,3 секунды — это уровень суперкаров!

Ранее Porsche Cayenne Turbo GT прославился, поставив рекорд знаменитой гоночной трассы Нюрбургринг для кроссоверов и внедорожников: в середине автомобиль под управлением заводского тест-пилота проехал круг за 7 минут и 38,925 секунды, опередив прежнего рекордсмена Audi RS Q8 на 3,3 секунды. Теперь рекордный автомобиль стал серийным и его может купить любой желающий.

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Любителям быстрых SUV вообще и Porsche в частности новинка будет интересна еще и потому, что перед нами самый быстрый кроссовер в мире по динамике разгона. Первую "сотню" Cayenne Turbo GT набирает в темпе настоящих суперкаров — за 3,3 секунды!

Это быстрее не только предыдущих скоростных модификаций Cayenne в лице Turbo и Turbo S E-Hybrid, которые спринт 0-100 км/ч выполняют за 3,8 и 3,9 секунды соответственно, а и других "заряженных" SUV. Так, Lamborghini Urus медленнее на 0,3 секунды, а Jeep Grand Cherokee Trackhawk — на 0,4 секунды. Но по максималке (300 км/ч) новинка немного не дотянула до статуса "самый-самый": тот же Urus развивает 306 км/ч, а Bentley Bentayga Speed — 305 км/ч.

Фото: Porsche

Бешеная динамика Porsche Cayenne Turbo GT достигнута благодаря использованию доработанного битурбомотор V8 4.0, известного по Turbo и Turbo S E-Hybrid. Новые поршни, коленвал и турбины позволили повысить отдачу с 550 л.с. и 770 Нм до 640 л.с. и 850 Нм. Cayenne Turbo S E-Hybrid все равно мощнее (680 л.с. за счет дополнительного электромотора), но и тяжелее на 330 кг. Вот почему Cayenne Turbo GT, будучи вторым по мощности в гамме Cayenne, первенствует по разгону до 100 км/ч.

Cayenne Turbo GT доступен только в кузове купе, а опознать новинку можно по новому переднему бамперу (иной сплиттер, увеличенные воздухозаборники) и черным расширителям колесных арок. Но проще всего это сделать сзади — по выхлопной системе с двумя крупными патрубками, смещенными к центру, а также по особому антикрылу над задним стеклом. Кроме высота кромки активного выдвижного спойлера на багажной двери увеличена на 25 мм.

В салоне — спортивные передние кресла и новейшая сультимедийная система Porsche Communication Management 6.0 с интеграцией сервисов Apple Music и Apple Podcasts.

Такой автомобиль по умолчанию имеет все технические опции, которые для других версий Cayenne предлагаются за доплату. Так, в оснащении присутствуют адаптивная подвеска PASM, полноуправляемое шасси, задний дифференциал PTV, углерод-керамические тормоза PCCB. Также на 17 мм уменьшен дорожный просвет, а пневмоподвеска стала жестче на 15% (оба показателя по сравнения с версией Turbo).

К европейский дилерам Porsche Cayenne Turbo GT поступит в сентябре и со стартовой ценой 196 тыс евро станет самым дорогим в гамме. Украинская цена пока не объявлена, но, как сообщили Фокусу представители импортера Porsche в Украине, к нам автомобиль будет поставляться исключительно под заказ, поскольку такие машины в подавляющем большинстве случаев клиент изначально конфигурирует под себя с добавлением индивидуальных опций.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ выставили на продажу самый странный тюнинговый Porsche Cayenne. У автомобиля под названием Rinspeed Chopster (построен швейцарской компанией Rinspeed) занижена крыша и визуально отсутствуют задние двери, а всего построено три таких необычных кроссовера.