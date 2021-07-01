Найшвидший у світі і на Нюрбургринзі. Porsche Cayenne Turbo GT став серійним (відео)

Автомобіль, оснащений 640-сильним V8, розганяється до 100 км/год усього за 3,3 секунди — це рівень суперкарів!

Раніше Porsche Cayenne Turbo GT прославився, поставивши рекорд знаменитої траси перегонів Нюрбургринг для кросоверів і позашляховиків: у середині автомобіль під керуванням заводського тест-пілота проїхав коло за 7 хвилин і 38,925 секунд, випередивши колишнього рекордсмена Audi RS Q8 на 3,3 секунди. Тепер рекордний автомобіль став серійним і його може придбати будь-який охочий.

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Любителям швидких SUV взагалі і Porsche зокрема новинка буде цікава ще й тому, що перед нами найшвидший кросовер у світі за динамікою розгону. Першу "сотню" Cayenne Turbo GT набирає в темпі справжніх суперкарів — за 3,3 секунди!

Це швидше не тільки за попередні швидкісні модифікації Cayenne в обличчі Turbo і Turbo S E-Hybrid, які спринт 0-100 км/год виконують за 3,8 і 3,9 секунди відповідно, а й за інші "заряджені" SUV. Так, Lamborghini Urus повільніша на 0,3 секунди, а Jeep Grand Cherokee Trackhawk — на 0,4 секунди. Але по максималці (300 км/год) новинка трохи не дотягнула до статусу "най-най": той же Urus розвиває 306 км/год, а Bentley Bentayga Speed — 305 км/год.

Фото: Porsche

Скажена динаміка Porsche Cayenne Turbo GT досягнута завдяки використанню доопрацьованого бітурбомотору V8 4.0, відомого за Turbo і Turbo S E-Hybrid. Нові поршні, колінвал і турбіни дозволили підвищити віддачу з 550 к.с. і 770 Нм до 640 к.с. і 850 Нм. Cayenne Turbo S E-Hybrid усе одно потужніший (680 л.с. за рахунок додаткового електромотора), але і важчий на 330 кг. Ось чому Cayenne Turbo GT, будучи другим за потужністю в гамі Cayenne, перед веде по розгону до 100 км/год.

Cayenne Turbo GT доступний тільки в кузові купе, а впізнати новинку можна за новим переднім бампером (інший сплітер, збільшені повітрозабірники) і чорним розширювачем колісних арок. Але найпростіше це зробити ззаду — за вихлопною системою з двома великими патрубками, зміщеними до центру, а також за особливими антикрилами над заднім склом. Крім того, висота кромки активного висувного спойлера на багажних дверях збільшена на 25 мм.

У салоні — спортивні передні крісла і новітня сультимедійна система Porsche Communication Management 6.0 з інтеграцією сервісів Apple Music і Apple Podcasts.

Такий автомобіль за замовчуванням має всі технічні опції, які для інших версій Cayenne пропонуються за доплату. Так, в оснащенні є адаптивна підвіска PASM, повнокероване шасі, задній диференціал PTV, вуглець-керамічні гальма PCCB. Також на 17 мм зменшений дорожній просвіт, а пневмопідвіска стала жорсткішою на 15% (обидва показники порівняні з версією Turbo).

До європейських дилерів Porsche Cayenne Turbo GT надійде у вересні, і зі стартовою ціною 196 тис євро стане найдорожчим у гамі. Українська ціна поки не оголошена, але, як повідомили Фокусу представники імпортера Porsche в Україні, до нас автомобіль буде поставлятися винятково під замовлення, оскільки такі машини в переважній більшості випадків клієнт спочатку конфігурує під себе з додаванням індивідуальних опцій.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ виставили на продаж найдивніший тюнінговий Porsche Cayenne. В автомобіля під назвою Rinspeed Chopster (побудований швейцарською компанією Rinspeed) занижений дах і візуально немає задніх дверей, а всього побудовано три таких незвичайних кросовери.