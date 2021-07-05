ГАИ возвращается? Депутат и журналист рассказали о новой схеме вымогательства полицией (видео)

Методами ГАИ. Патрульные вымогали у народного депутата и журналиста взятку, обвиняя в употреблении наркотиков

В субботу, 3 июля, на улице Русовой в Дарницком районе Киева патрульный экипаж в составе двух полицейских (мужчина и женщина) остановили автомобиль Toyota Camry, которым управлял народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Евгений Брагар

Причина — якобы у него не горит одна из ламп освещения заднего номерного знака. Однако в тот момент, когда Брагар вышел из автомобиля, чтобы удостовериться, что лампа действительно не горит, женщина-полицейский заподозрила, что нардеп находится в состоянии алкогольного опьянения. Причем, как отметил депутат в эксклюзивном комментарии Фокусу, это произошло практически сразу, как он вышел из автомобиля.

"О, кандидат на 130-ю…" — так, по словам Евгения Брагара в комментарии Фокусу, полицейский озвучила подозрение.

Как отмечает нардеп, первичный осмотр полицейскими на месте не выявил признаков алкогольного опьянения, после чего патрульные предположили. что Брагар находится в наркотическом опьянении — а его проверка у нарколога, в отличие от алкогольного, требует куда большего времени для результатов. А затем, по словам нардепа, они по очереди несколько раз намекнули ему, что готовы его отпустить за взятку.

Брагар отказался давать взятку, после чего правоохранители привезли его к врачу-наркологу на экспертизу, результат которой будет готов через неделю. Пока же у депутата изъяли водительское удостоверение, выдав ему временное разрешение на управление автомобилем.

Народный депутат добавил, что после этого он прошел параллельный независимый экспресс-тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Кроме того, он написал заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

[ + – ] Независимый экспресс-тест на наркотическое опьянений, проведенный нардепом

На следующий день Брагар прошел еще один, углубленный тест на наркотические вещества — также с отрицательным результатом.

По факту происшедшего Департамент патрульной полиции уже начал проверку законности действий патрульных, остановивших автомобиль Евгения Брагара в Киеве. Начато служебное расследование. Причем, как отметил Брагар в очередном посте на Facebook понедельник, 5 июля, служебным расследованием было установлено, что во время остановки его автомобиля и общения с ним боди-камеры полицейских были выключены.

Как отметил Евгений Брагар в эксклюзивном комментарии Фокусу, этот факт выключения камер ему подтвердил в телефонном разговоре глава Национальной полиции Игорь Клименко.

[ + – ] Евгений Брагар в Дарницком управлении полиции

Как заявил Брагар, в настоящий момент он готовит заявление в ДБР как частное лицо, а не как народный депутат. Согласно законодательству, народные депутаты не могут направлять депутатские запросы в личных целях.

Брагар также уточнил, что, по его данным, на время расследования от работы отстранили двоих патрульных и их руководство. Он заявил, что готовит заявление в Государственное бюро расследований, как от частного лица, а не народного депутата. Брагар также опубликовал результаты еще одного, углубленного теста на наркотические вещества — с отрицательным результатом.

[ + – ] Видео novyny.live, снятое на улице Запорожца 20, где проводился альтернативный тест на наркотики. Человека а красной футболке — помощник народного депутат Евгения Брагара

Интересно, что ранее похожий случай произошел с шеф-редактором в Сегодня Андреем Хрусталевым, о чем он написал в своем Facebook после произошедшего с Брагаром.

"Полтора месяца назад меня остановили в Бортничах полицейские на патрульной машине. Говорят, у вас не подсвечен задний номерной знак. А он был подсвечен, — рассказывает Хрусталев. — И потом они говорят, вы точно пьяный. Сейчас приедет "драгер", нужно подождать полчаса.

После этого, по словам журналиста, полицейские намекнули такое нарушение грозит лишением "прав" на 10 лет, штрафом 17 000 грн, и намекнули на взятку: "Подумайте о детях. Давайте… думайте…" Однако после того как Хрусталев объявил, что будет звонить "горячую" линию Нацполиции, его тут же отпустили

Также похожий случай произошел с одним из сотрудников Фокуса. Патрульные остановили его под предлогом проверки в связи с произошедшим ограблением, а затем заявили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Как и в случае с шеф-редактором Сегодня, остановка закончилась ничем.

Подобные сценарии вымогательства были в ходу во времена существования ГАИ, но, похоже, снова возвращаются. Видимо, после недавнего усиления ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения у некоторых патрульных появился соблазн подзаработать. Расчет на то, что после существенного увеличения штрафов водители выберут вариант "порешать".

Отметим, что наркотическое опьянение с выраженными симптомами — вегетативно-сосудистой реакцией, двигательными и психическими расстройствами — длится всего несколько часов. Но после исчезновения симптомов в организме еще длительное время — до месяца — сохраняются следы наркотика. Их можно выявить в ходе экспертизы, проведения ряда анализов.