ДАІ повертається? Депутат і журналіст розповіли про нову схему вимагання поліцією (відео)

Методами ДАІ. Патрульні вимагали в народного депутата і журналіста хабар, звинувачуючи у вживанні наркотиків

У суботу, 3 липня, на вулиці Русовій у Дарницькому районі Києва патрульний екіпаж у складі двох поліцейських (чоловік і жінка) зупинили автомобіль Toyota Camry, яким керував народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Брагар. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Євген Брагар

Причина — нібито в нього не горить одна з ламп освітлення заднього номерного знака. Однак, у той момент, коли Брагар вийшов з автомобіля, щоб упевнитися, що лампа дійсно не горить, жінка-поліцейський запідозрила, що нардеп перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Причому, як зазначив депутат в ексклюзивному коментарі Фокусу, це відбулося практично відразу, як він вийшов з автомобіля.

"О, кандидат на 130-у ..." — так, за словами Євгена Брагара в коментарі Фокусу, поліцейська озвучила підозру.

Як зазначає нардеп, первинний огляд поліцейськими на місці не виявив ознак алкогольного сп'яніння, після чого патрульні припустили, що Брагар у наркотичному сп'янінні — а його перевірка в нарколога, на відміну від алкогольного, вимагає значно більшого часу для результатів. А потім, за словами нардепа, вони по черзі кілька разів натякнули йому, що готові його відпустити за хабар.

Брагар відмовився давати хабар, після чого правоохоронці привезли його до лікаря-нарколога на експертизу, результат якої буде готовий через тиждень. Поки ж у депутата вилучили посвідчення водія, видавши йому тимчасовий дозвіл на керування автомобілем.

Народний депутат додав, що після цього він пройшов паралельний незалежний експрес-тест на наркотики, який дав негативний результат. Крім того, він написав заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції.

[ + – ] Незалежний експрес-тест на наркотичну сп'янілість, проведений нардепом

Наступного дня Брагарю пройшов ще один, поглиблений тест на наркотичні речовини — також з негативним результатом.

За фактом того, що сталося, Департамент патрульної поліції вже почав перевірку законності дій патрульних, які зупинили автомобіль Євгена Брагаря в Києві. Розпочато службове розслідування. Причому, як зазначив Брагар у черговому пості на Facebook у понеділок, 5 липня, службовим розслідуванням було встановлено, що під час зупинки його автомобіля і спілкування з ним боді-камери поліцейських були вимкнені.

Як зазначив Євген Брагар в ексклюзивному коментарі Фокусу, цей факт вимкнення камер йому підтвердив у телефонній розмові глава Національної поліції Ігор Клименко.

[ + – ] Євген Брагар у Дарницькому управлінні поліції

Як заявив Брагар, наразі він готує заяву в ДБР як приватна особа, а не як народний депутат. Згідно із законодавством, народні депутати не можуть направляти депутатські запити в особистих цілях.

Брагар також уточнив, що, за його даними, на час розслідування від роботи відсторонили двох патрульних і їхнє керівництво. Він заявив, що готує заяву до Державного бюро розслідувань, як від приватної особи, а не народного депутата. Брагар також опублікував результати ще одного, поглибленого тесту на наркотичні речовини — з негативним результатом.

[ + – ] Відео novyny.live, зняте на вулиці Запорожця 20, де проводився альтернативний тест на наркотики. Людина в червоній футболці — помічник народного депутата Євгена Брагаря

Цікаво, що раніше схожий випадок стався з шеф-редактором в Сегодня Андрієм Хрустальовим, про що він написав у своєму Facebook після події з Брагарем.

"Півтора місяці тому мене зупинили в Бортничах поліцейські на патрульній машині. Кажуть, у вас не горить задній номерний знак. А він був підсвічений, — розповідає Хрустальов. — І потім вони кажуть, ви точно п'яний. Зараз приїде "драгер", потрібно почекати півгодини.

Після цього, за словами журналіста, поліцейські натякнули, що таке порушення загрожує позбавленням "прав" на 10 років, штрафом 17 000 грн, і натякнули на хабар: "Подумайте про дітей. Давайте ... думайте ..." Однак, після того, як Хрустальов оголосив, що буде телефонувати на "гарячу" лінію Нацполіції, його тут же відпустили

Також схожий випадок стався з одним із співробітників Фокуса. Патрульні зупинили його під приводом перевірки у зв'язку з пограбуванням, що сталося, а потім заявили, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Як і у випадку з шеф-редактором Сегодня, зупинка закінчилася нічим.

Подібні сценарії вимагання були в ходу в часи існування ДАІ, але, схоже, знову повертаються. Мабуть, після недавнього посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння у деяких патрульних з'явилася спокуса заробити. Розрахунок на те, що після суттєвого збільшення штрафів водії виберуть варіант "повирішувати".

Зазначимо, що наркотичне сп'яніння з вираженими симптомами — вегетативно-судинної реакцією, руховими і психічними розладами — триває всього кілька годин. Але після зникнення симптомів в організмі ще тривалий час — до місяця — зберігаються сліди наркотику. Їх можна виявити в ході експертизи, проведення ряду аналізів.