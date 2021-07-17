"Колеса идут по краю": в РФ не хотят ремонтировать один из самых опасных мостов в мире (видео)

Автомобильный Куандинский мост через реку Витим в Забайкалье (Россия) не имеет ограждений и находится в аварийном состоянии, а местные жители пользуются им от безысходности.

Куандинский мост через реку Витим на границе Бурятии и Забайкалья уже 30 лет находится в ужасающем состоянии, но не ремонтируется. Его построили в 1982 году как часть автомобильной дороги-дублера БАМа, но так и не сдали в эксплуатацию.

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Официально мост признан аварийным и закрыт с 2017 года, но жители близлежащего поселка Куанда (около 1,5 тысячи человек) продолжают им пользоваться на свой страх и риск, потому что иной альтернативы нет.

[ + – ] Автомобильный Куандинский мост через реку Витим | Фото: Martin Remis/YouTube

Длина моста — около 570 метров, ширина — менее 3 м, высота — 15 м. Настил сделан из железнодорожных деревянных шпал, уложенных поперек движения и покрытых сверху досками. Какие-либо ограждения и перила на мосту отсутствуют. Иными словами, проезд по этому мосту — смертельно опасное приключение.

Местные власти не проявляют желания отремонтировать ремонт, ведь официально он "ничейный". Недавно на сессии Народного Хурала Бурятии глава республики Алексей Цыденов прокомментировал проблему опасного моста: "Как только на себя оформим (мост), прокуратура на следующий день нас всех "упакует" за такое состояние объекта".

Формально мост заявлен в программу "Мосты и путепроводы", что предполагает выделение финансирования на его ремонт. Однако за минувшие годы состояние моста только ухудшалось.

О том, насколько опасной является эта переправа, наглядно демонстрирует видео, снятое минувшей зимой из кузова грузовика, переезжавшего мост на минимальной скорости и с максимальной осторожности.

Фото: скриншот

Автор ролика, владелец легкового автомобиля, перевозившегося в кузове, комментирует проезд по мосту прямо на ходу: "Я боюсь… Правда, очень сильно боюсь… Колеса идут по краю…"

Куандинский мост во времена строительства БАМа существовал как временный. После сооружения по соседству постоянного железнодорожного моста его сожгли, но металлическая основа осталась. Это единственный на многие сотни километров вокруг переход через реку Витим

В мае 2018 года что одна из опор моста обрушилась, оставив поселок Куанда без автомобильного сообщения. Ориентировочную стоимость нового моста в этом месте власти Бурятии оценивают в 1,5 млрд рублей (около 20 млн долларов).

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