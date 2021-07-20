Bentley Kyiv відкриває перший в Європі Pop-Up Store

16 липня відбулось урочисте відкриття унікального Bentley Kyiv Pop-Up Store в Харкові

Це перший і єдиний Bentley Pop-Up Store, що існує в Європі.

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В 2020 році Bentley Motors представили мобільні концепт-шоуруми, що повністю відображають дилерські центри бренду по всьому світу. В рамках розвитку бренду Bentley в Україні, єдиний офіційний дилер Bentley Kyiv презентує цей незвичний формат, що розраховано для експозиції невеликої кількості автомобілів.

Відтепер, ознайомитись з модельним рядом і доторкнутись до величного британського бренду можливо за адресою: Харків, вул. Клочківська, 95, де представлено окрему споруду Bentley. В Bentley Kyiv Pop-Up Store можна отримати детальну консультацію, записатись на тест-драйв та придбати ексклюзивні аксесуари бренду.

Bentley Kyiv Pop-Up Store створено з турботою і для зручності клієнтів бренду на сході України. Шоурум розроблено згідно всіх стандартів та оснащене оригінальними деталями інтер’єру та складає близько 60 кв.м.

«Ми дуже раді представити Bentley Kyiv Pop-Up Store саме в Харкові, в цьому чудовому місті Україні, на базі наших надійних партнерів Порше Центр Харків. В рамках стратегії Beyond100 і нашому прагненню завжди надавати клієнтам сервіс найвищого рівня, ми з великим натхненням прийняли цю ідею від Bentley Motors і почали втілювати проект в життя. На жаль, пандемія внесла свої корективи, так як за планами, відкриття мало відбутись ще в минулому році. Та сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що стали першими серед європейських дилерів, які здійснили цей концептуальний проект Bentley.» — коментує директор Bentley Kyiv Олексій Каплатий. Відкриття Bentley Kyiv Pop-Up Store в Харкові – це новий і важливий крок в розвитку і позиціонуванні бренду в нашій країні. Наразі в Харкові представлено всі моделі бренду. І вже незабаром до експозиції приєднаються існуючі гібридні варіанти модельного ряду.