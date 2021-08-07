В Китае появились стоянки для сушки авто, пострадавших в результате наводнения (видео)

Сотни тысяч автомобилей пострадали в результате наводнения в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань.

После масштабного наводнения, обрушившегося на Чжэнчжоу, провинция Хэнань в центральном Китае, в середине июля, в городе и окрестностях появились специальные стоянки для автомобилей, пострадавших в результате разгула стихии.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фотографии, опубликованные в Twitter-аккаунте Sixth Tone, показывают многие тысячи машин, покрытых слоем грязи и стоящих с открытыми окнами, дверями и багажниками для ускорения процесса сушки.

По данным Sixth Tone, на этих импровизированных стоянках, сосредоточено около 400 тысяч машин, а новые все продолжают поступать. По завершению сушки "утопленников", скорее всего, продадут на аукционах по сниженным ценам.

Пострадали как машины, находящиеся в эксплуатации, так и новые в автосалонах. Так, на видео, сделанном 24 июля беспилотником китайского издания South China Morning Post, показан один из дилерских центров Mercedes-Benz в Чжэнчжоу. Чтобы спасти автомобили от воды, их пришлось поднимать на крышу здания.

Также на кадрах показана дорога неподалеку от автосалона, уставленная брошенными машинами после наводнения. В результате движение сильно затруднено.

Обильные дожди начались в провинции Хэнань 16 июля и продолжались несколько дней. Это привели к сильнейшему наводнению в городе Чжэнчжоу, который является столицей региона. Здесь зафиксированы рекордные осадков за последние 60 лет.

По сообщениям китайских государственных СМИ, число погибших в провинции Хэнань в результате наводнения достигло 56 человек, еще пять числятся пропавшими без вести.

Ранее Фокус сообщал, что итальянскую виллу актера Джорджа Клуни на берегу озера Комо едва не смыло наводнением. Наводнение и сход грязевых потоков с гор рядом с озером стали результатом сильнейшего ливня, который не прекращался 72 часа.