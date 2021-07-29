Виллу Джорджа Клуни в Италии чуть не смыло во время наводнения

Сам актер с женой и детьми спасался от грязного потока, несущего камни и обломки деревьев на втором этаже

Итальянская вилла Джорджа Клуни пострадала, когда озеро Комо вышло из берегов. Наводнение и сход грязевых потоков с гор рядом способствовал сильный ливень, который не прекращался 72 часа. Об этом пишет Daily Mail.

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Известный актер оказался одной из жертв сильнейшего наводнения, что произошло день назад на курортном озере Комо в Италии. Его вилла "Олеандра", расположенная на самом берегу, оказалась в числе тех, что чуть не снесло грязевыми потоками, что неслись с гор после многочасовых ливней.

[ + – ] Вилла Клуни до наводнения

Озеро вышло из берегов, по словам актера, грязь, бревна, камни заблокировали входную дверь и высота мусора, принесенного потоком, достигала балкона на втором этаже.

Сам Клуни, его жена Амаль и четырехлетние близнецы Элла и Александр, буквально спасались бегством, как рассказал сам актер журналистам.

[ + – ] Озеро Комо после схода селевого потока

После того, как вода ушла, актер помогал жителям местной коммуны Лальо устранять ущерб и встречался с мэром общины Роберто Поцци.

"Все намного хуже, чем я думал. Я говорил с мэром, работы будет много, на это уйдут миллионы долларов, но этот город сильный. Он выстоит и станет еще лучше, чем был", — сказал актер в интервью.

Наводнение на озере Комо — лишь последнее из серии экстремальных погодных явлений, поразивших Европу, и Италию в частности.

[ + – ] Улицы Лальо после наводнения на озере Комо

Десятки людей погибли и сотни были вынуждены покинуть свои дома в начале этого месяца, когда сильные дожди обрушились на Германию и Бельгию, а также нанесли ущерб Нидерландам и Швейцарии.

В то же время в Греции и Турции бушуют лесные пожары, синоптики не обещают осадков, а только повышение температуры до 40 градусов.

Напомним, наводнению на озере Комо предшествовал разрушительный ледяной шторм, который налетел на северные регионы Италии. Град, размером с теннисный мяч остановил движение на трассе у Болоньи, уничтожил виноградники и урожай плодов.