Виллу Джорджа Клуни в Италии чуть не смыло во время наводнения
Сам актер с женой и детьми спасался от грязного потока, несущего камни и обломки деревьев на втором этаже
Итальянская вилла Джорджа Клуни пострадала, когда озеро Комо вышло из берегов. Наводнение и сход грязевых потоков с гор рядом способствовал сильный ливень, который не прекращался 72 часа. Об этом пишет Daily Mail.
Известный актер оказался одной из жертв сильнейшего наводнения, что произошло день назад на курортном озере Комо в Италии. Его вилла "Олеандра", расположенная на самом берегу, оказалась в числе тех, что чуть не снесло грязевыми потоками, что неслись с гор после многочасовых ливней.
Озеро вышло из берегов, по словам актера, грязь, бревна, камни заблокировали входную дверь и высота мусора, принесенного потоком, достигала балкона на втором этаже.
Сам Клуни, его жена Амаль и четырехлетние близнецы Элла и Александр, буквально спасались бегством, как рассказал сам актер журналистам.
После того, как вода ушла, актер помогал жителям местной коммуны Лальо устранять ущерб и встречался с мэром общины Роберто Поцци.
"Все намного хуже, чем я думал. Я говорил с мэром, работы будет много, на это уйдут миллионы долларов, но этот город сильный. Он выстоит и станет еще лучше, чем был", — сказал актер в интервью.
Наводнение на озере Комо — лишь последнее из серии экстремальных погодных явлений, поразивших Европу, и Италию в частности.
Десятки людей погибли и сотни были вынуждены покинуть свои дома в начале этого месяца, когда сильные дожди обрушились на Германию и Бельгию, а также нанесли ущерб Нидерландам и Швейцарии.
В то же время в Греции и Турции бушуют лесные пожары, синоптики не обещают осадков, а только повышение температуры до 40 градусов.
Напомним, наводнению на озере Комо предшествовал разрушительный ледяной шторм, который налетел на северные регионы Италии. Град, размером с теннисный мяч остановил движение на трассе у Болоньи, уничтожил виноградники и урожай плодов.