Град размером с теннисный мячик: Италией прокатился разрушительный катаклизм (видео)

Сотни автомобилей попали под ледяную "бомбардировку" на трассе между Пармой и Пьяченцей

Италия страдает одновременно от штормов и засухи. Так, в южных регионах дождя не было уже три месяца, тогда как северные страдают от ливней и ураганов. Но сегодня тысячи людей подверглись "ледяной бомбардировке", как они сами называют ее в соцсетях, пишет Informazione.

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На севере Италии разразился ливень с градом, крупнейшим за последние десять лет, как сообщают синоптики. Огромные куски льда размером с мячик для тенниса полностью остановили движение на трассе между городами Парма и Пьяченца.

[ + – ] Разбитые машины на трассе в Парму

Один из очевидцев снял видео последствий: десятки машин с разбитыми лобовыми стеклами стоят на дороге в ожидании помощи.

Сотни домов остались без окон и без кровли – градины буквально пробивали и шифер и черепицу. 78-летний пенсионер был убит, сообщается о шести пострадавших. Некоторые люди получили травмы головы, когда пытались сбежать от стихии, еще двое травмировались, когда на их автомобиль рухнуло дерево.

[ + – ] Машины, разбитые градом

Сообщается об уничтоженных посевах и виноградниках, град сбил урожай с плодовых деревьев. Ущерб оценивается в миллионы евро.

Летом 2021 года, — указывают синоптики, — было зарегистрировано наибольшее количество ледяных штормов за последнее десятилетие. С июня их было уже 386. Для сравнения, в 2012 году их был 31, а в 2005 – всего 27.

[ + – ] Пассажирский самолет, попавший в ледяной шторм

[ + – ] Градины, собранные в аэропорту Фото: Соцсети

Число штормов начало удваиваться с 2018 года, когда было зафиксировано 92 ливней с градом, ведь в 2019 году их было уже 198.

[ + – ] Видео, снятое одним из водителей, из салона авто

Изменился и размер градин. Если раньше это была мелкая ледяная крупа, то теперь с неба сыплются настоящие ледяные глыбы. Экологи считают, что это свидетельство климатических изменений с тенденцией к тропической погоде, когда солнечная безоблачная погода резко сменяется на грозовую.

Обильные осадки также приводят к оползням и образованию селевых потоков.