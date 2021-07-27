Град розміром з тенісний м'ячик: Італією прокотився руйнівний катаклізм (відео)

Сотні автомобілів потрапили під крижане "бомбардування" на трасі між Пармою і П'яченцою

Італія потерпає одночасно від штормів і посухи. Так, у південних регіонах дощу не було вже три місяці, тоді як північні страждають від злив і ураганів. Але сьогодні тисячі людей зазнали "крижаного бомбардування", як вони самі називають його в соцмережах, пише Informazione.

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На півночі Італії вибухнула злива з градом, найбільшим за останні десять років, як повідомляють синоптики. Величезні шматки льоду розміром з м'ячик для тенісу повністю зупинили рух на трасі між містами Парма і П'яченца.

[ + – ] Розбиті машини на трасі в Парму

Один з очевидців зняв відео наслідків: десятки машин з розбитим лобовим склом стоять на дорозі в очікуванні допомоги.

Сотні будинків залишилися без вікон і без покрівлі — градини буквально пробивали і шифер, і черепицю. 78-річний пенсіонер був убитий, повідомляється про шість постраждалих. Деякі люди отримали травми голови, коли намагалися втекти від стихії, ще двоє травмувалися, коли на їхній автомобіль впало дерево.

[ + – ] Машини, розбиті градом

Повідомляється про знищені посіви і виноградники, град збив урожай з плодових дерев. Збиток оцінюється в мільйони євро.

Влітку 2021 року, — вказують синоптики, — було зареєстровано найбільшу кількість крижаних штормів за останнє десятиліття. З червня їх було вже 386. Для порівняння, у 2012 році їх було 31, а у 2005 — всього 27.

[ + – ] Пасажирський літак, що потрапив у крижаний шторм

[ + – ] Градини, зібрані в аеропорту Фото: Соцсети

Число штормів почало подвоюватися з 2018 року, коли було зафіксовано 92 зливи з градом, адже у 2019 році їх було вже 198.

[ + – ] Відео, зняте одним з водіїв, із салону авто

Змінився і розмір градин. Якщо раніше це була дрібна крижана крупа, то тепер з неба сиплються справжні крижані брили. Екологи вважають, що це свідчення кліматичних змін з тенденцією до тропічної погоди, коли сонячна безхмарна погода різко змінюється на грозову.

Рясні опади також призводять до зсувів та утворення селевих потоків.