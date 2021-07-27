Град розміром з тенісний м'ячик: Італією прокотився руйнівний катаклізм (відео)
Сотні автомобілів потрапили під крижане "бомбардування" на трасі між Пармою і П'яченцою
Італія потерпає одночасно від штормів і посухи. Так, у південних регіонах дощу не було вже три місяці, тоді як північні страждають від злив і ураганів. Але сьогодні тисячі людей зазнали "крижаного бомбардування", як вони самі називають його в соцмережах, пише Informazione.
На півночі Італії вибухнула злива з градом, найбільшим за останні десять років, як повідомляють синоптики. Величезні шматки льоду розміром з м'ячик для тенісу повністю зупинили рух на трасі між містами Парма і П'яченца.
Один з очевидців зняв відео наслідків: десятки машин з розбитим лобовим склом стоять на дорозі в очікуванні допомоги.
Сотні будинків залишилися без вікон і без покрівлі — градини буквально пробивали і шифер, і черепицю. 78-річний пенсіонер був убитий, повідомляється про шість постраждалих. Деякі люди отримали травми голови, коли намагалися втекти від стихії, ще двоє травмувалися, коли на їхній автомобіль впало дерево.
Повідомляється про знищені посіви і виноградники, град збив урожай з плодових дерев. Збиток оцінюється в мільйони євро.
Влітку 2021 року, — вказують синоптики, — було зареєстровано найбільшу кількість крижаних штормів за останнє десятиліття. З червня їх було вже 386. Для порівняння, у 2012 році їх було 31, а у 2005 — всього 27.
Число штормів почало подвоюватися з 2018 року, коли було зафіксовано 92 зливи з градом, адже у 2019 році їх було вже 198.
Змінився і розмір градин. Якщо раніше це була дрібна крижана крупа, то тепер з неба сиплються справжні крижані брили. Екологи вважають, що це свідчення кліматичних змін з тенденцією до тропічної погоди, коли сонячна безхмарна погода різко змінюється на грозову.
Рясні опади також призводять до зсувів та утворення селевих потоків.