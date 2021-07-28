Лесные пожары в Анталии достигли жилых домов: эвакуированы три квартала (фото, видео)

Пожар тушат с помощью авиации, но пока результата нет. Сгорело множество домов и предприятий, спасатели опасаются, что огонь перекинется на АЗС.

В турецком регионе Анталия в двух разных точках бушуют лесные пожары. Огонь подобрался близко к жилым кварталам, сообщает турецкое издание Hurriyet.

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Пожар достиг поселка Манавгат. После того, как пламя достигло центра города, было эвакуировано 3 квартала. Местные власти уже назвали происшествие самым сильным пожаром в истории региона.

Пожар начался недалеко от поселка Манавгат в лесной зоне, под действием ветра распространился в сторону населенных пунктов. Пламя практически достигло заправочных станций на шоссе Анталия-Аланья. Экипажи изо всех сил стараются не допустить пожара на АЗС.

Фото: Hurriyet

Мэр Манавгата Шюкрю Сезен заявил, что пожар так и не получается локализировать. Пострадало множество домов и предприятий. Весь трафик в регионе заблокирован, пожар тушат и с помощью авиации. Пожарным экипажам помогают и простые люди, пытаясь тушить пламя из бутылок с водой.

Информации о пострадавших на данный момент нет, как и о судьбе украинцев, находящихся на курорте.

Напомним, это не первый лесной пожар в курортных регионах Турции. В июне пламя вспыхнуло вблизи курорта Мармарис, из-за чего погиб один человек. Пожар было трудно тушить из-за сильного ветра. Для тушения пожара задействованы 10 вертолетов, 78 брандспойтов, семь машин экстренного реагирования, шесть бульдозеров и другое оборудование.