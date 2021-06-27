Возле популярного курорта в Турции начался лесной пожар, погиб спасатель (видео)

По информации журналистов, возгорание началось на холме возле города Мармарис. Однако ветер перекинул огонь на территорию курорта.

В воскресенье, 27 июня, возле курортного города Мармарис вспыхнул лесной пожар, в результате которого погиб один человек — сотрудник Главного управления лесного хозяйства Турции. Кроме того, пострадал полицейский, сообщает dailysabah.com

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Причина пожара пока остается неизвестной, и губернатор Муглы Орхан Тавлы говорит, что из-за сильного ветра тушить пожар очень трудно.

"Наши бригады тушат пожар в зависимости от направления ветра", — говорит он.

"Поддержка поступает из соседних провинций и районов", — добавил Тавлы.

Для тушения пожара задействованы 10 вертолетов, 78 брандспойтов, семь машин экстренного реагирования, шесть бульдозеров и другое оборудование.

Пострадавших среди украинцев нет, сообщают в МИДе, а Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на контроле.

Позже представитель главного управления лесного хозяйства Турции уточнил, что пожарным удалось ликвидировать огонь.

"Нашим пожарным удалось потушить лесной пожар в районе Ичмелер Мармариса, сейчас ведется работа по ликвидации новых возможных очагов возгорания", — сказал он.

Во время пожара было уничтожено около 100 гектаров лесного массива. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала авария на трансформаторной подстанции.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, сталкивается с повышенной угрозой лесных пожаров, особенно летом. В последние годы в стране модернизировали оборудование для тушения пожаров и улучшили подготовку пожарных.

Напоминаем, что в аэропорту Харькова пассажиров, которые собирались лететь в Турцию, не пустили в самолет из-за нехватки мест.

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