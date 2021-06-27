Біля популярного курорту в Туреччині розпочалася лісова пожежа, загинув рятувальник (відео)

За інформацією журналістів, займання почалося на пагорбі біля міста Мармарис. Однак вітер перекинув вогонь на територію курорту.

У неділю, 27 червня, біля курортного міста Мармарис спалахнула лісова пожежа, в результаті якого загинула одна людина — співробітник Головного управління лісового господарства Туреччини. Крім того, постраждав поліцейський, повідомляє dailysabah.com

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Причина пожежі поки залишається невідомою, і губернатор Мугла Орхан Тавли говорить, що через сильний вітер гасити пожежу дуже важко.

"Наші бригади гасять пожежу в залежності від напрямку вітру", — говорить він.

"Підтримка надходить із сусідніх провінцій і районів", — додав Тавли.

Для гасіння пожежі задіяні 10 вертольотів, 78 брандспойтів, сім машин екстреного реагування, шість бульдозерів та інше обладнання.

Постраждалих серед українців немає, повідомляють в МЗС, а Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на контролі.

Пізніше представник головного управління лісового господарства Туреччини уточнив, що пожежникам вдалося ліквідувати вогонь.

"Нашим пожежникам вдалося загасити лісову пожежу в районі Ічмелер Мармаріса, зараз ведеться робота по ліквідації нових можливих вогнищ загоряння", — сказав він.

Під час пожежі було знищено близько 100 гектарів лісового масиву. Причиною загоряння, за попередніми даними, стала аварія на трансформаторній підстанції.

Туреччина, яка прагне збільшити кількість своїх лісів, стикається з підвищеною загрозою лісових пожеж, особливо влітку. В останні роки в країні модернізували обладнання для гасіння пожеж і поліпшили підготовку пожежних.

Нагадуємо, що в аеропорту Харкова пасажирів, які збиралися летіти до Туреччини, не пустили в літак через брак місць.

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