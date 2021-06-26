Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул" – дублера Босфора

Украине после завершения строительства канала будет легче договариваться с Турцией о проходе в Черное море танкеров со сжиженным газом.

В Турции 26 июня заложен фундамент первого моста в рамках реализации мегапроекта – канала "Стамбул". В церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он назвал начало реализации проекта "новой страницей в развитии Турции".

В 1930-х годах через Босфор ежегодно следовало в среднем 3 тыс. судов, а сейчас – до 45 тыс. Президент Турции отметил, что каждое крупногабаритное судно, следующее через Босфор несет в себе потенциально серьезный риск безопасности Стамбула.

Эрдоган отметил, что выбранный маршрут канала "Стамбул" – оптимальный, выбор сделан из пяти вариантов.

Длина канала составит 45 км, минимальная ширина на уровне дна – 275 м, глубина – около 21 м. Строительство планируется завершить за 6 лет. Стоимость проекта оценивается в 15 млрд долларов. Всего через канал будет построено шесть мостов.

Планируется, что по берегам канала будут построены города с населением в 500 тыс. человек, что снизит нагрузку на мегаполис Стамбул.

Эрдоган заверил, что строительство канала будет вестись с максимальным учетом экологических требований, "что станет примером не только для Турции, но и мира в целом".

Украине после завершения строительства канала, например, будет легче договариваться с Турцией о проходе в Черное море танкеров со сжиженным газом (СПГ). Сейчас Турция не пропускает их, считая проход таких кораблей опасным.

Власти Турции неоднократно заявляли, что конвенция Монтрё 1936 года не касается проекта канала "Стамбул", то есть сообщение по нему не подпадает под действие международных соглашений о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Эта конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако она устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

Напомним, правительство Турции в марте одобрило проект Kanal Istanbul, который соединит Черное море с Мраморным, и вынесло его на общественное обсуждение. Проект одобрен спустя год после проведения в Турции первого тендера на реконструкцию двух мостов в Стамбуле. На этот проект реконструкции обрушилась волна критики из-за угрозы загрязнения воды в Босфоре.