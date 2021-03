Турция одобрила Kanal Istanbul Project, который соединит Черное море с Мраморным

Новый водный путь возле Стамбула должен предотвратить инциденты, подобные блокировке Суэцкого канала застрявшим многотоннажным контейнеровозом.

Правительство Турции одобрило планы по развитию Kanal Istanbul Project, который соединит Черное море с Мраморным при помощи огромного пролива. Слова министра окружающей среды Мурата Курума передает агентство Reuters.

Авторы проекта предлагают вырыть 45-километровый канал между Мраморным и Черным морем к северу от Стамбула. Стоимость проекта оценили в 75 миллиардов лир (около 9,2 миллиарда долларов США).

"Мы одобрили планы развития проекта Kanal Istanbul Project и вынесли их на общественное обсуждение. Мы быстро предпримем шаги, чтобы украсить нашу страну и священный город каналом Стамбул", — заявил Мурат Курум.

Стамбульский канал Фото: Guardian

Отмечается, что строительство канала активно продвигает президент Турции Рэджеп Эрдоган. В правительстве прогнозируют: новый путь снизит нагрузку на Босфорский пролив, которым сейчас пользуются очень много судов, и предотвратит инциденты, подобные блокировке Суэцкого канала 23 марта.

Kanal Istanbul Project получил одобрение спустя год после проведения в Турции первого тендера на реконструкцию двух мостов в Стамбуле. На этот проект обрушилась волна критики из-за угрозы загрязнения воды в Босфоре. Одним из главным противников строительства Стамбульского канала стал мэр города Экрем Имамоглу, входящий в оппозиционную партию: он считает нецелесообразным тратить столь большие деньги во время эпидемии коронавируса.

Напомним, несколько дней назад один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и перекрыл движение другим кораблям. По обе стороны от транспортного судна образовалась огромная пробка. Попытки буксиров убрать Ever Given с мели пока что не увенчались успехом. По информации компании-владельца, сильный ветер сдвинул контейнеровоз с фарватера и загнал на мелкий участок.

Писали также, что блокировка Суэцкого канала помогла владельцам нефтяных танкеров выйти из убытков впервые за последние полтора месяца. Владельцы грузовых кораблей класса Suezmax вместимостью до 1 миллиона баррелей нефти возят топливо с Ближнего Востока в Китай, сейчас зарабатывают около 17 тысяч долларов в день. Как подсчитала компания Lloydʼs List, застрявший контейнеровоз ежедневно задерживает поставку товаров на 9,6 миллиарда долларов.