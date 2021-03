Туреччина схвалила Kanal Istanbul Project, який з'єднає Чорне море з Мармуровим

Новий водний шлях біля Стамбула повинен запобігти інцидентам, подібним блокуванню Суецького каналу багатотоннажним контейнеровозом, що застряг.

Уряд Туреччини схвалив плани з розвитку Kanal Istanbul Project, який з'єднає Чорне море з Мармуровим за допомогою величезного протоки. Слова міністра навколишнього середовища Мурата Курума передає агентство Reuters.

Автори проекту пропонують вирити 45-кілометровий канал між Мармуровим і Чорним морем північніше від Стамбула. Вартість проекту оцінили в 75 мільярдів лір (близько 9,2 мільярда доларів США).

"Ми схвалили плани розвитку проекту Kanal Istanbul Project і винесли їх на громадське обговорення. Ми швидко зробимо кроки, щоб прикрасити нашу країну і священне місто каналом Стамбул", — заявив Мурат Курум.

Відзначається, що будівництво каналу активно просуває президент Туреччини Реджеп Ердоган. В уряді прогнозують: новий шлях знизить навантаження на Босфорську протоку, яким зараз користуються дуже багато суден, і запобіжить інциденти, подібним блокуванню Суецького каналу 23 березня.

Kanal Istanbul Project отримав схвалення через рік після проведення в Туреччині першого тендера на реконструкцію двох мостів в Стамбулі. Цей проект потрапив під хвилю критики через загрозу забруднення води в Босфорі. Одним з головним супротивників будівництва Стамбульського каналу став мер міста Екрем Імамоглу, що входить в опозиційну партію: він вважає недоцільним витрачати такі великі гроші під час епідемії коронавируса.

Нагадаємо, кілька днів тому один з найбільших в світі контейнеровозів Ever Given сів на мілину в південній частині Суецького каналу і перекрив рух іншим кораблям. По обидва боки від транспортного судна утворився величезний затор. Спроби буксирів прибрати Ever Given з мілини поки що не увінчалися успіхом. За інформацією компанії-власника, сильний вітер зрушив контейнеровоз з фарватеру і загнав на невеликий ділянку.

Писали також, що блокування Суецького каналу допомогла власникам нафтових танкерів вийти зі збитків вперше за останні півтора місяці. Власники вантажних кораблів класу Suezmax місткістю до 1 мільйона барелів нафти возять паливо з Близького Сходу в Китай, зараз заробляють близько 17 тисяч доларів в день. Як підрахувала компанія Lloyd's List, що застряг контейнеровоз щодня затримує поставку товарів на 9,6 мільярда доларів.