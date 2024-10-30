Чужий в океані. На дні каналу виявлено дивні помаранчеві кокони з "яйцями інопланетян" (фото)

Загадкову помаранчеву кулю, що світиться, витягли з води волонтери, а місцеві екологи спантеличені її походженням.

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Вода вкриває більшу частину поверхні нашої планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, до того ж деякі з них вельми дивовижні. Наприклад, вчені вже кілька років намагаються розгадати таємницю золотого яйця, знайденого на дні Тихого океану — на жаль, все, що нам відомо: воно має біологічне походження. Тепер у вчених з'явилася нова загадка: дивні помаранчеві "мішечки з яйцями інопланетян", які волонтери дістали з каналу, пише Daily Mail.

Відомо, що загадкову помаранчеву кулю, яка світиться, було витягнуто з каналу в Нідерландах, потім її показали місцевим екологами й вони назвали знахідку вельми "дивною". Волонтери повідомляють, що загадковий величезний мішок був виявлений на дні плавучого острова, а потім його витягли з води.

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Пізніше було виявлено, що дивний мішок має біологічне походження і являє собою тварин, які згрупувалися в колонії. Зазначимо, що ці тварини відомі як моховики водяної крейди. За словами міського еколога Енн Нійс, ці великі мішки формуються кількома тваринами разом: у певний момент вони утворюють колонію, а потім різні колонії злипаються воєдино.

Цікаво, що ці об'єднані колонії можуть згрупуватися у величезні мішки до двох метрів у діаметрі, а потім ці мішки прикріплюють до чогось — у цьому випадку, до плавучого острова. За словами Нійс, найдивовижнішим у цьому випадку є те, що ці гермафродитні істоти не є місцевими для Утрехта і вважаються "екзотикою".

Дослідники зазначають, що це вперше, коли мшанок у такій кількості виявили тут. Утім, на щастя для всіх, ці істоти не завдають шкоди довкіллю. У результаті експерти ухвалили рішення повернути мішок туди, де його було знайдено — під плавучий острів.

Вважається, що моховинки походять зі східного узбережжя США, а в Європі вони вперше були виявлені в Німеччині 1883 року. У результаті з 90-х років цей інвазивний вид був виявлений по всій Західній Європі та продовжує поширюватися дуже швидко.

Великі скупчення мікроорганізмів було виявлено у водосховищі в Оклахомі Фото: Shutterstock

Раніше великі скупчення мікроорганізмів були виявлені у водосховищі в Оклахомі. Тоді дослідники побоювалися, що желеподібні кульки можуть бути небезпечними — дехто навіть озвучував теорії змови та згадав про інопланетян. На щастя, місцеві чиновники швидко втрутилися, пояснивши, що насправді водосховище заполонили мшанки й вони не становлять загрози екосистемі.

Мішанки — крихітні мікроорганізми, не більше чотирьох міліметрів, що утворюють колонії з численних пов'язаних одиниць, відомих як зооїди. Вони безхребетні й мають чоловічі та жіночі репродуктивні органи, що означає, що вони можуть самоклонуватися. Моховинки в основному харчуються бактеріями та фітопланктоном, що мешкають у воді, а їхній викопний літопис свідчить про те, що вони з'явилися на планеті щонайменше 500 мільйонів років тому.

Раніше Фокус писав про те, що цього літа Землю заполонять тисячі дивних "інопланетних крапель".