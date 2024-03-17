Нашестя клонів. Цього літа Землю заполонять тисячі дивних "інопланетних крапель" (фото)

Очікується, що дивні драглисті сфери з'являться на всіх континентах, крім Антарктиди.

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На планеті мешкають мільйони різних видів тварин і деякі з них мають вельми інопланетний вигляд — наприклад, схожі на дивні драглисті краплі, що живуть під водою. Вчені попередили, що цього літа подібні істоти заполонять весь світ: єдине місце, де їх неможливо зустріти — Антарктида, пише IFLScience.

Ці істоти навряд чи виглядають, як щось живе, але вони є первинноротими тваринами. Йдеться про моховинки типу Bryozoa, які зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди. Вченим відомо понад 4000 видів моховаток, які живуть у воді, переважно морській, проте деякі види також здатні виживати та в прісній воді.

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Прісноводні мохуати, як правило, виглядають як масивні драглисті краплі, які більшу частину життя проводять, прикріпленими до каміння або гілок дерев. Ці істоти виглядають як "інопланетні грудки" або "яйця", проте насправді являють собою колонію з тисячі клонів.

Найчастіше ці колонії починають формуватися навесні, досягають свого піка наприкінці літа або восени, а потім відмирають взимку. Науковці зазначають, що колонія клонів формується завдяки нестатевому розмноженню: особини, які виробляють цей процес клонування, називають зооїдами, а їхня довжина зазвичай не перевищує 0,8 міліметра.

Тіла зооїдів доволі прості й мають лише один отвір, що виконує роль рота й ануса. Вони також складаються з маси органів, відомих як поліпіди. Зооїди виглядають так, ніби в них є голова, однак насправді це не так — фактично це U-подібна структура зі щупальцями, що допомагає фільтрувати з навколишнього середовища їжу, наприклад зоопланктон або водорості.

Краплі-мохуватки можуть мати вельми непривабливий вигляд, проте фільтрація робить їх вельми корисними для навколишнього середовища. Дослідники зазначають, що насправді ці тварини є важливою частиною екосистеми, оскільки допомагають очищати воду і є їжею для мідій, равликів і дрібної риби.

Попередні дослідження також показали, що моховинки здатні поліпшити прозорість води, а їхній зелений колір пояснюється тим, що вони поглинають величезну кількість водоростей, які й забарвлюють їхні тіла.

Раніше Фокус писав про те, що вчені намагаються розгадати таємницю золотого яйця, знайденого на дні океану.