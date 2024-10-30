Чужой в океане. На дне канала обнаружены странные оранжевые коконы с "яйцами инопланетян" (фото)

Загадочный светящийся оранжевый шар был вытащен из воды волонтерами, а местные экологи озадачены его происхождением.

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Вода покрывает более половины поверхности нашей планеты и является домом для невероятного количества видов, причем некоторые из них весьма удивительны. Например, ученые уже несколько лет пытаются разгадать тайну золотого яйца найденного на дне Тихого океана — увы, все, что нам известно: оно имеет биологическое происхождение. Теперь у ученых появилась новая загадка: странные оранжевые "мешочки с яйцами инопланетян", которые волонтеры достали из канала, пишет Daily Mail.

Известно, что загадочный светящийся оранжевый шар был извлечен из канала в Нидерландах, затем его показали местным экологами и они назвали находку весьма "странной". Волонтеры сообщают, что загадочный огромный мешок был обнаружен на дне плавучего острова, а затем его извлекли из воды.

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Позже было обнаружено, что странное мешок имеет биологическое происхождение и представляет собой животных, сгруппировавшихся в колонии. Отметим, что эти животные известны как мшанки водяного мелка. По словам городского эколога Энн Нийс, эти большие мешки формируются несколькими животными вместе: в определенный момент они образуют колонию, а затем разные колонии слипаются воедино.

Любопытно, что эти объединенные колонии могут сгруппироваться в огромные мешки до двух метров в диаметре, а затем эти мешки прикрепляются к чему-то — в данном случае, к плавучему острову. ПО словам Нийс, наиболее удивительным в данном случае является то, что эти гермафродитные существа не являются местными для Утрехта и считаются "экзотикой".

Исследователи отмечают, что это первый раз, когда мшанок в таком количестве обнаружили здесь. Впрочем, к счастью для всех, эти существа не наносят вреда окружающей среде. В результате эксперты приняли решение вернуть мешок туда, где он был найден — под плавучий остров.

Считается, что мшанки происходят с восточного побережья США, а в Европе они впервые были обнаружены в Германии в 1883 году. В результате с 90-х годов этот инвазивный вид был обнаружен по всей Западной Европе и продолжает распространяться очень быстро.

Большие скопления микроорганизмов были обнаружены в водохранилище в Оклахоме Фото: Shutterstock

Ранее большие скопления микроорганизмов были обнаружены в водохранилище в Оклахоме. Тогда исследователи опасались, что желеобразные шарики могут быть опасны — некоторые даже озвучивали теории заговора и вспомнили про инопланетян. К счастью, местные чиновники быстро вмешались, объяснив, что на самом деле водохранилище заполонили манки и они не несут угрозы экосистеме.

Мшанки — крошечные микроорганизмы, не более четыре миллиметров, образующие колонии из многочисленных связанных единиц, известных как зооиды. Они беспозвоночные и имеют мужские и женские репродуктивные органы, что означает, что они могут самоклонироваться. Мшанки в основном питаются бактериями и фитопланктоном, обитающим в воде, а их ископаемая летопись свидетельствует о том, что они появились на планете не менее 500 миллионов лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что этим летом Землю заполонят тысячи странных "инопланетных капель".