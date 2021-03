Суэцкий канал заблокировал 400-метровый контейнеровоз, севший на мель (видео)

Перебой в работе канала может отразиться на мировых рынках. В частности, через него идут поставки нефти и нефтепродуктов в Европу и на Ближний Восток.

Один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given (длина 400 м, ширина 59 м, водоизмещение 200 тыс. тонн) 23 марта вечером сел на мель на юге Суэцкого канала и перекрыл движение по нему. Об этом сообщило издание City A.M. По обе стороны от контейнеровоза, ходящего под флагом Панамы, образовалась пробка из почти 100 других судов.

Семь буксиров уже несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. Участники операции опасаются, что снять контейнеровоз с мели не получится раньше, чем через несколько дней.

Перебой в работе Суэцкого канала может отразиться на мировых рынках. В частности, через него в обоих направлениях идут поставки нефти и нефтепродуктов в Европу и на Ближний Восток.

Тайваньская компания Evergreen Marine Corp, владелец судна, сдает его в аренду. Она сообщила, что по предварительной информации, сильный ветер сдул судно с фарватера, и оно село на мель.

Ever Given был построен в 2018 году. Судно следовало в порт Роттердам из района Янтянь в Китае. Контейнеровоз должен был прибыть в порт назначения 31 марта.

Через Суэцкий канал, построенный в 1869 году для соединения Средиземного моря с Красным, проходит кратчайший морской путь из Европы в Азию.

Правительство Египта в 2015 году завершило проект расширения канала стоимостью в 8 млрд долларов.

