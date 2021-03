Суецький канал заблокував 400-метровий контейнеровоз, що сів на мілину (відео)

Перебій в роботі каналу може відбитися на світових ринках. Зокрема, через нього йдуть поставки нафти і нафтопродуктів в Європу та на Близький Схід.

Один із найбільших у світі контейнеровоз Ever Given (довжина 400 м, ширина 59 м, водотоннажність 200 тис. тонн) 23 березня ввечері сів на мілину на півдні Суецького каналу та перекрив рух по ньому. Про це повідомило видання City AM. З обох боків від контейнеровоза, що ходить під прапором Панами, утворився затор із майже 100 інших суден.

Сім буксирів уже кілька разів намагалися зняти судно з мілини, але поки це не призвело до успіху. Учасники операції побоюються, що зняти контейнеровоз із мілини не вийде раніше, ніж через кілька днів.

Перебій в роботі Суецького каналу може відбитися на світових ринках. Зокрема, через нього в обох напрямках йдуть поставки нафти та нафтопродуктів в Європу та на Близький Схід.

Тайванська компанія Evergreen Marine Corp, власниця судна, здає його в оренду. Вона повідомила, що за попередньою інформацією, сильний вітер здув судно з фарватеру, і воно сіло на мілину.

Ever Given був побудований в 2018 році. Судно прямувало до порту Роттердам із району Янтянь в Китаї. Контейнеровоз повинен був прибути в порт призначення 31 березня.

Через Суецький канал, побудований в 1869 році для з'єднання Середземного моря з Червоним, проходить найкоротший морський шлях з Європи в Азію.

Уряд Єгипту в 2015 році завершив проект розширення каналу вартістю 8 млрд доларів.

Підводний човен Морських сил самооборони Японії зіткнувся з приватним комерційним судном біля берегів префектури Коті. Унаслідок інциденту три людини з екіпажу підводного човна отримали легкі поранення. Корпус човна не постраждав, проте був пошкоджений перископ. На систему управління ним це не вплинуло.