Японський підводний човен зіткнувся із цивільним судном і пошкодив перископ

Унаслідок інциденту три людини з екіпажу підводного човна отримали легкі поранення, у приватному торговому судні постраждалих немає.

Підводний човен Морських сил самооборони Японії зіткнувся з приватним комерційним судном біля берегів префектури Коті, повідомляє NHK.

Унаслідок інциденту три людини з екіпажу підводного човна отримали легкі поранення. Корпус військового судна не постраждав, проте був пошкоджений перископ. На систему управління підводним човном це не вплинуло.

На приватному торговому судні постраждалих немає. Травмовані члени екіпажу підводного човна в госпіталізації не потребують.

Після інциденту військовий підводний човен попрямував у довколишній порт.

За даними Міноборони Японії, підводний човен типу "Сорю" має загальну довжину 84 метри і водотоннажність 2 950 тонн. Вона була взята на озброєння в 2009 році і входить до складу "1-ї групи самооборони підводних човнів" на базі Морських сил самооборони.

Судно обладнане 6 торпедними апаратами, екіпаж налічує 65 осіб. Морські сили самооборони Японії використовують кілька підводних човнів цього типу для виконання завдань зі спостереження та попередження атак у Східно-китайському морі.

Нагадаємо, у серпні минулого року російський підводний човен сплив біля берегів Аляски. Американці готові були надати допомогу, але виявилося, що субмарина проводила навчання, позаштатної ситуації на борту не було.