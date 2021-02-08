Японская подлодка столкнулась с гражданским судном и повредила перископ

В результате инцидента три человека из числа экипажа подлодки получили легкие ранения, на частном торговом судне пострадавших нет.

Подводная лодка Морских сил самообороны Японии столкнулась с частным коммерческим судном у берегов префектуры Коти, сообщает NHK.

В результате инцидента три человека из числа экипажа подлодки получили легкие ранения. Корпус военного судна не пострадал, однако был поврежден перископ. На систему управления подлодкой это не повлияло.

На частном торговом судне пострадавших нет. Травмированные члены экипажа подводной лодки в госпитализации не нуждаются.

После инцидента военная подводная лодка направилась в близлежащий порт.

По данным Минобороны Японии, подводная лодка типа "Сорю" имеет общую длину 84 метра и водоизмещение 2950 тонн. Она была принята на вооружение в 2009 году и входит в состав "1-й группы самообороны подводных лодок" на базе Морских сил самообороны.

Судно оборудовано 6 торпедными аппаратами, экипаж насчитывает 65 человек. Морские силы самообороны Японии используют несколько подводных лодок данного типа для выполнению задач по наблюдению и предупреждению атак в Восточно-китайском море.

Напомним, в августе прошлого года российская подлодка всплыла у берегов Аляски. Американцы готовы были предоставить помощь, но оказалось, что субмарина проводила учения, внештатной ситуации на борту не было.