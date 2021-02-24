Позавидуют даже шейхи. Для Романа Абрамовича построили 145-метровую яхту, – Forbes

Строительство продолжалась шесть лет, и уже на следующей неделе его спустят на воду.

Российский миллиардер Роман Абрамович очень скоро получит в пользование 145-метровую яхту Solaris, которая строится на верфи Lloyd Werft в немецком Бремерхафене, передает Forbes со ссылкой на три своих источника на рынке яхт.

Согласно описанию, Solaris — это экспедиционная восьмипалубная моторная яхта с выпуклым стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. На ней будет лифт, спортивный зал, вертолетная площадка и ангар для вертолетов, джакузи, басен и гараж для сопроводительных суден. На яхте 48 кают, поэтому она способна уместить до 36 пассажиров и 60 членов экипажа. Кроме того, для нее заказаны два вертолета Airbus ACH145 зарегистрированные под именами M-Solo & M-Sola.

Сейчас продолжается отделка яхты, и уже на следующей неделе ее планируют спустить на воду.

По словам основателя Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, такие яхты являются суднами поддержки. Их основная функция – транспортировка небольших судов или субмарин, оборудования для дайвинга и прием на борт вертолетов. Однако если раньше они были дополнением к основному судну, то сейчас толстосумы все чаще плавают только на них, поскольку их оборудование ничем не уступает.

"Solaris, конечно, будет самым крупным и эксклюзивным «эксплорером» на воде. Других таких суден поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет", – добавил Семенихин.

Стоимость судна, по разным данным, колеблется от $250 млн до €450 млн ($546 млн). Представители бизнесмена никак пока не прокомментировали информацию о яхте.

У Абрамовича уже есть одна супер-яхта Eclipse, длина которой – 162,5 метра. Жители Венеции, кстати, неоднократно жаловались на то, что гигантская яхта миллиардера закрывает им вид на любимый город.

Строительство Solaris продолжалось почти шесть лет, и изначально длина судна планировалась 138,96 метров, однако в процессе работа увеличилась не только величина судна, но и его стоимость.

Бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович очень любит дорогие вложения. Так, в прошлом году олигарх, владеющий футбольным клубом "Челси", купил самую дорогую виллу в Израиле. За недвижимость в курортном городе Герцлия-Питуах, расположенного в 15 километрах от Тель-Авива он отдал примерно 64 миллиона долларов.

Кроме того, он стал одним из первых, кто приобрел личную подводную лодку. В 2020 году Абрамович занял 10-е место в рейтинге самых богатых россиян с состоянием в $11300 млн.