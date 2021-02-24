Позаздрять навіть шейхи. Для Романа Абрамовича побудували 145-метрову яхту, — Forbes

Будівництво тривало шість років, і вже наступного тижня її спустять на воду.

Російський мільярдер Роман Абрамович дуже скоро отримає в користування 145-метрову яхту Solaris, яка будується на верфі Lloyd Werft у німецькому Бремерхафені, передає Forbes з посиланням на три свої джерела на ринку яхт.

Відповідно до опису, Solaris — це експедиційна восьмипалубна моторна яхта з опуклим сталевим корпусом і алюмінієвою надбудовою з палубами з тикового дерева. На ній буде ліфт, спортивний зал, вертолітний майданчик і ангар для вертольотів, джакузі, байок і гараж для супровідних суден. На яхті 48 кают, тому вона здатна вмістити до 36 пасажирів і 60 членів екіпажу. Крім того, для неї замовлені два вертольоти Airbus ACH145 зареєстровані під іменами M-Solo & M-Sola.

Наразі триває обробка яхти, і вже наступного тижня її планують спустити на воду.

За словами засновника Yacht Harbour Дмитра Семеніхіна, такі яхти є суднами підтримки. Їхня основна функція — транспортування невеликих суден або субмарин, обладнання для дайвінгу та приймання на борт вертольотів. Однак якщо раніше вони були доповненням до основного судна, то зараз товстосуми все частіше плавають тільки на них, оскільки їхнє обладнання нічим не поступається.

"Solaris, звичайно, буде найбільшим і ексклюзивним "експлорером" на воді. Інших таких суден підтримки немає, і навряд чи найближчим часом з'являться. Навіть у королівських сімей на Близькому Сході таких немає", — додав Семеніхін.

Вартість судна, за різними даними, коливається від $ 250 млн до € 450 млн ($ 546 млн). Представники бізнесмена ніяк поки не прокоментували інформацію про яхту.

В Абрамовича вже є одна супер-яхта Eclipse, довжина якої — 162,5 метри. Жителі Венеції, до речі, неодноразово скаржилися на те, що гігантська яхта мільярдера закриває їм вид на улюблене місто.

Будівництво Solaris тривало майже шість років, і спочатку довжина судна планувалася 138,96 метрів, проте в процесі роботи збільшилася не тільки величина судна, але і її вартість.

Колишній губернатор Чукотки Роман Абрамович дуже любить дорогі вкладення. Так, у минулому році олігарх, який володіє футбольним клубом "Челсі", купив найдорожчу віллу в Ізраїлі. За нерухомість у курортному місті Герцлія-Піту, розташованому в 15 кілометрах від Тель-Авіва він віддав приблизно 64 мільйони доларів.

Крім того, він став одним з перших, хто придбав особистий підводний човен. У 2020 році Абрамович посів 10-е місце в рейтингу найбагатших росіян зі статком $ 11300 млн.