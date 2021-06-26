Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул" — дублера Босфору

Україні після завершення будівництва каналу буде легше домовлятися з Туреччиною про прохід до Чорного моря танкерів зі скрапленим газом.

У Туреччині 26 червня закладений фундамент першого мосту в рамках реалізації мегапроєкту — каналу "Стамбул". У церемонії взяв участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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Він назвав початок реалізації проєкту "новою сторінкою в розвитку Туреччини".

У 1930-х роках через Босфор щорічно проходило в середньому 3 тис. суден, а зараз — до 45 тис. Президент Туреччини зазначив, що кожне великогабаритне суднонесе в собі потенційно серйозний ризик безпеки Стамбулу.

Ердоган зазначив, що обраний маршрут каналу "Стамбул" — оптимальний, вибір зроблений з пʼяти варіантів.

Довжина каналу складе 45 км, мінімальна ширина на рівні дна — 275 м, глибина — близько 21 м. Будівництво планується завершити за 6 років. Вартість проєкту оцінюється в 15 млрд доларів. Всього через канал буде побудовано шість мостів.

Планується, що по берегах каналу будуть побудовані міста з населенням в 500 тис. чоловік, що знизить навантаження на мегаполіс Стамбул.

Ердоган запевнив, що будівництво каналу буде вестися з максимальним урахуванням екологічних вимог, "що стане прикладом не тільки для Туреччини, але і світу в цілому".

Україні після завершення будівництва каналу, наприклад, буде легше домовлятися з Туреччиною про прохід до Чорного морю танкерів зі скрапленим газом (СПГ). Зараз Туреччина не пропускає їх, вважаючи прохід таких кораблів небезпечним.

Влада Туреччини неодноразово заявляла, що конвенція Монтре 1936 роки не стосується проєкту каналу "Стамбул". Ця конвенція зберігає за торговими судами всіх країн свободу проходу через протоки Босфор і Дарданелли як в мирний, так і у воєнний час. Однак вона встановлює різний режим проходу військових кораблів для чорноморських і нечорноморських держав. За умови попереднього повідомлення влади Туреччини чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час свої військові кораблі будь-якого класу. Для військових кораблів нечорноморських держав введені істотні обмеження за класом (проходять лише дрібні надводні кораблі) і за тоннем. У разі участі Туреччини у війні, а також якщо Туреччина вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових судів.

Нагадаємо, уряд Туреччини в березні схвалив проєкт Kanal Istanbul, який зʼєднає Чорне море з Мармуровим, і ванесло його на громадське обговорення. Проєкт схваленний через рік після проведення в Туреччині першого тендеру на реконструкцію двох мостів в Стамбулі. На цей проєкт реконструкції обрушилася хвиля критики через загрозу забруднення води у Босфорі.