Лісові пожежі в Анталії досягли житлових будинків: евакуйовані три квартали (фото, відео)

Пожежу гасять за допомогою авіації, але поки результату немає. Згоріло безліч будинків і підприємств, рятувальники побоюються, що вогонь перекинеться на АЗС.

У турецькому регіоні Анталія в двох різних точках вирують лісові пожежі. Вогонь підібрався близько до житлових кварталів, повідомляє турецьке видання Hurriyet.

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Пожежа досягла селища Манавгат. Після того, як полум'я дісталося центру міста, було евакуйовано 3 квартали. Місцева влада вже назвала подію найсильнішою пожежею в історії регіону.

Пожежа почалася недалеко від селища Манавгат у лісовій зоні, під дією вітру поширилася в бік населених пунктів. Полум'я практично досягло заправних станцій на шосе Анталія-Аланія. Екіпажі щосили намагаються не допустити пожежі на АЗС.

Фото: Hurriyet

Мер Манавгата Шюкрю Сезен заявив, що пожежу так і не виходить локалізувати. Постраждало безліч будинків і підприємств. Весь трафік у регіоні заблокований, пожежу гасять і з допомогою авіації. Пожежним екіпажам допомагають і прості люди, намагаючись гасити полум'я з пляшок із водою.

Інформації про постраждалих на даний момент немає, як і про долю українців, які перебувають на курорті.

Нагадаємо, це не перша лісова пожежа в курортних регіонах Туреччини. У червні полум'я спалахнуло поблизу курорту Мармарис, через що загинула одна людина. Пожежу було важко гасити через сильний вітер. Для гасіння пожежі задіяні 10 вертольотів, 78 брандспойтів, сім машин екстреного реагування, шість бульдозерів та інше обладнання.