Віллу Джорджа Клуні в Італії ледь не змило під час повені

Актор із дружиною і дітьми рятувався від брудного потоку, що ніс каміння та уламки дерев на другому поверсі.

Італійська вілла Джорджа Клуні постраждала, коли озеро Комо вийшло з берегів. Повені та сходженню потоків бруду з гір неподалік сприяла сильна злива, яка не припинялася 72 години. Про це пише Daily Mail.

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Відомий актор став однією із жертв сильної повені, що сталася день тому на курортному озері Комо в Італії. Його вілла "Олеандра", розташована на самому березі, опинилася серед тих, які ледь не знесло потоками бруду, що мчали з гір після багатогодинних злив.

[ + – ] Вілла Клуні до повені

Озеро вийшло з берегів, за словами актора, бруд, колоди, камені заблокували вхідні двері й висота сміття, принесеного потоком, сягала балкона на другому поверсі.

Клуні, його дружина Амаль і чотирирічні близнюки Елла й Олександр, буквально рятувалися втечею, як розповів сам актор журналістам.

[ + – ] Озеро Комо після сходу селевого потоку

Після того, як вода пішла, актор допомагав жителям місцевої комуни Лальо усувати збитки і зустрічався з мером громади Роберто Поцці.

"Усе набагато гірше, ніж я думав. Я говорив із мером, роботи буде багато, на це підуть мільйони доларів, але це місто сильне. Воно вистоїть і стане ще кращим, ніж було", — сказав актор в інтерв'ю.

Повінь на озері Комо — лише останнє із серії екстремальних погодних явищ, які вразили Європу, й Італію зокрема.

[ + – ] Вулиці Лальо після повені на озері Комо

Десятки людей загинули і сотні були змушені покинути свої будинки на початку цього місяця, коли сильні дощі обрушилися на Німеччину та Бельгію, а також завдали шкоди Нідерландам і Швейцарії.

У той же час у Греції і Туреччині вирують лісові пожежі, синоптики не обіцяють опадів, а тільки підвищення температури до 40 градусів.

Нагадаємо, повені на озері Комо передував руйнівний крижаний шторм, який налетів на північні регіони Італії. Град, розміром із тенісний м'яч зупинив рух на трасі у Болоньї, знищив виноградники й урожай плодів.