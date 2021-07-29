Віллу Джорджа Клуні в Італії ледь не змило під час повені
Актор із дружиною і дітьми рятувався від брудного потоку, що ніс каміння та уламки дерев на другому поверсі.
Італійська вілла Джорджа Клуні постраждала, коли озеро Комо вийшло з берегів. Повені та сходженню потоків бруду з гір неподалік сприяла сильна злива, яка не припинялася 72 години. Про це пише Daily Mail.
Відомий актор став однією із жертв сильної повені, що сталася день тому на курортному озері Комо в Італії. Його вілла "Олеандра", розташована на самому березі, опинилася серед тих, які ледь не знесло потоками бруду, що мчали з гір після багатогодинних злив.
Озеро вийшло з берегів, за словами актора, бруд, колоди, камені заблокували вхідні двері й висота сміття, принесеного потоком, сягала балкона на другому поверсі.
Клуні, його дружина Амаль і чотирирічні близнюки Елла й Олександр, буквально рятувалися втечею, як розповів сам актор журналістам.
Після того, як вода пішла, актор допомагав жителям місцевої комуни Лальо усувати збитки і зустрічався з мером громади Роберто Поцці.
"Усе набагато гірше, ніж я думав. Я говорив із мером, роботи буде багато, на це підуть мільйони доларів, але це місто сильне. Воно вистоїть і стане ще кращим, ніж було", — сказав актор в інтерв'ю.
Повінь на озері Комо — лише останнє із серії екстремальних погодних явищ, які вразили Європу, й Італію зокрема.
Десятки людей загинули і сотні були змушені покинути свої будинки на початку цього місяця, коли сильні дощі обрушилися на Німеччину та Бельгію, а також завдали шкоди Нідерландам і Швейцарії.
У той же час у Греції і Туреччині вирують лісові пожежі, синоптики не обіцяють опадів, а тільки підвищення температури до 40 градусів.
Нагадаємо, повені на озері Комо передував руйнівний крижаний шторм, який налетів на північні регіони Італії. Град, розміром із тенісний м'яч зупинив рух на трасі у Болоньї, знищив виноградники й урожай плодів.