Автомобиль Toyota Cavalier, перелицованный из одноименной модели Chevrolet, вышел на японский рынок в 1996 году, но не снискал успеха. В результате продажи прекратились в 2000 году.

Chevrolet Cavalier принадлежал к бюджетным моделям бренда. Плохо сделанный и ужасно простой, но при этом странно надежный. Годами американцы покупали эти седаны и купе по привычке, пока не осознали, что буквально все конкуренты лучше. Тем не менее, этот автомобиль добрался до Японии, представляя там Америку как Toyota Cavalier. Но самой захватывающей частью японского присутствия Cavalier была телевизионная реклама, использовавшаяся для продвижения.

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[ + – ] В Японии продавались седаны и купе Cavalier

Toyota General Motors 19 ноября 1993 года подписали соглашение, в соответствии с которым Toyota, начиная с 1996 года будет продавать Chevrolet Cavalier на внутреннем рынке под своим брендом.

Cavalier третьего поколения, построенный в Огайо и переоборудованный под правый руль, был одним из первых американских автомобилей, появившихся на японском рынке, когда он был представлен в октябре 1995 года.

Cделка по созданию Toyota Cavalier была призвана помочь открыть в значительной степени закрытый японский рынок для американского импорта. Согласно плану, Toyota должна была ежегодно продавать 20 тысяч седанов и купе Cavalier в своих японских дилерских центрах.

[ + – ] Правый руль, шильдик Toyota.... Так Chevrolet Cavalier оказался в Японии

Toyota Cavalier не была идентична американскому исходнику. Помимо правого руля, у японского Cavalier был изменен педальный узел, чтобы адаптировать его для более низкорослых японцев. Также была заменена светотехника в соответствии с японскими нормами, а крылья стали более широкими. А вот двигатель был тот же — бензиновый атмосферник объемом 2,4 литра.

[ + – ] Chevrolet... то есть Toyota Cavalier на фоне традиционного японского уличного пейзажа

Некоторые высмеивали это соглашение как грубую политическую уловку Toyota с целью подорвать позиции американского автопрома в то время как продажи японских легковых автомобилей в США стремительно росли. Однако Toyota и GM действительно хотели нарастить популярность американских машин в Японии. Вот почему в телевизионной рекламе "японского" Cavalier использовался… американский гимн! Ну и советующая символика, включая звездно-полосатый флаг.

Увы, все это не помогло. Несмотря на маркетинговую поддержку Тойоты, покупатели в Японии никогда не находили Cavalier настолько привлекательным. Годовые продажи достигли пика в дебютном 1996 году с результатом 11,5 тысячи проданных машин, а до марта 2000 года, когда GM расторгла сделку, объем реализации составил всего 36,2 тысячи автомобилей.

[ + – ] Один из роликов телерекламы Toyota Cavalier в Японии

Большая часть выпущенных Toyota Cavalier в конечном итоге была экспортирована в Новую Зеландию и Австралию. Американское очарование и доработки Toyota не могли скрыть того факта, что Cavalier был откровенно посредственным автомобилем. Зато реклама в Японии у него была действительно крутая!

Ранее Фокус подробно рассказывал о еще одном случае бейдж-инжиниринга GM с японским производителем — кроссовер Subaru Forester превратили в Chevrolet, чтобы продавать в Индии. Как и в случае с Тойотой, затея окончилась провалом.