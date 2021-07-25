Під американський гімн: 25 років тому Chevrolet Cavalier дебютував у Японії під маркою Toyota (відео)

Автомобіль Toyota Cavalier, перелицьований із однойменної моделі Chevrolet, вийшов на японський ринок у 1996 році, але не здобув успіху. У результаті продажі припинилися в 2000 році.

Chevrolet Cavalier належав до бюджетних моделей бренду. Погано зроблений і жахливо простий, але при цьому дивно надійний. Роками американці купували ці седани та купе за звичкою, поки не усвідомили, що буквально всі конкуренти кращі. Проте цей автомобіль дістався до Японії, представляючи там Америку як Toyota Cavalier. Але найбільш захопливою частиною японської присутності Cavalier була телевізійна реклама, яку використовували для просування.

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[ + – ] У Японії продавалися седани та купе Cavalier

Toyota General Motors 19 листопада 1993 року підписали угоду, відповідно до якого Toyota, починаючи з 1996 року буде продавати Chevrolet Cavalier на внутрішньому ринку під своїм брендом.

Cavalier третього покоління, побудований в Огайо та переобладнаний під праве кермо, був одним із перших американських автомобілів, що зʼявилися на японському ринку, коли його представили в жовтні 1995 року.

Угода щодо створення Toyota Cavalier була покликана допомогти відкрити значною мірою закритий японський ринок для американського імпорту. Згідно з планом, Toyota повинна була щорічно продавати 20 тисяч седанів і купе Cavalier у своїх японських дилерських центрах.

[ + – ] Праве кермо, шильд Toyota .... Так Chevrolet Cavalier з'явився в Японії

Toyota Cavalier була ідентична з американським оригіналом. Крім правого керма, у японського Cavalier був змінений педальний вузол, щоб адаптувати його для більш низькорослих японців. Також була замінена світлотехніка відповідно до японськими нормами, а крила стали ширшими. А ось двигун був той же — бензиновий атмосферник обʼємом 2,4 літра.

[ + – ] Chevrolet ... тобто Toyota Cavalier на тлі традиційного японського вуличного пейзажу

Деякі висміювали цю угоду як грубу політичну хитрість Toyota з метою підірвати позиції американського автопрому, у той час як продажі японських легкових автомобілів у США стрімко росли. Однак Toyota і GM дійсно хотіли наростити популярність американських машин у Японії. Ось чому в телевізійній рекламі "японського" Cavalier використовувався … американський гімн! Ну і відповідна символіка, включаючи зоряно-смугастий прапор.

На жаль, усе це не допомогло. Незважаючи на маркетингову підтримку Тойоти, покупці в Японії ніколи не вважали Cavalier настільки привабливим. Річні продажі досягли піку в дебютному 1996 році з результатом 11,5 тисячі проданих машин, а до березня 2000 року, коли GM розірвала угоду, обсяг реалізації склав всього 36,2 тисячі автомобілів.

[ + – ] Один з роликів телереклами Toyota Cavalier в Японії

Велика частина випущених Toyota Cavalier у підсумку була експортована в Нову Зеландію та Австралію. Американська чарівність і доопрацювання Toyota не могли приховати того факту, що Cavalier був відверто посереднім автомобілем. Зате реклама в Японії у нього була дійсно крута!

Раніше Фокус докладно розповідав про ще один випадок бейдж-інжинірингу GM із японським виробником — кросовер Subaru Forester перетворили на Chevrolet, щоб продавати в Індії. Як і у випадку з Тойотою, задум закінчився провалом.