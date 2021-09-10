Показали новую летнюю шину Continental SportContact 7: будет 42 типоразмера от 19 до 23 дюймов

Для активного драйва: в Ганновере компания Continental показала новую летнюю шину SportContact 7 и провела ее тест. В презентации принял участие Чемпион мира 2016 года в классе "Формула 1" Нико Росберг.

Летняя шина SportContact 7 является наследницей уже известной, испытанной годами, популярной спортивной шины SportContact 6. С момента запуска этой шины в производство шесть лет назад, она получила победу в различных тестах известных журналов, включая Sport auto и AutoBild sportscars, и получила наилучшие рекомендации.

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[ + – ] Кумир миллионов поклонников автогонок Формула 1, чемпион мира 2016 года, бизнесмен Нико Росберг (Nico Rosberg), в этом году стал партнером компании Continental Фото: Continental

Ведущие европейские производители автомобилей много лет устанавливают шины линейки SportContact на своих сборочных конвейерах. SportContact 7 на данный момент проходит испытания для получения разрешения для первичной комплектации новых автомобилей.

[ + – ] Новинка интересна тем, что для каждого класса "заряженных" автомобилей предусмотрена иная конструкция каркаса шины Фото: Continental

Конструктивно новинка интересна тем, что для каждого класса "заряженных" автомобилей предусмотрена иная конструкция каркаса шины, которая оптимально адаптирована под вес авто, его центр тяжести, динамические возможности и т.д.

Это очень важно, так как в таких автомобилях при маневрах на шину действуют огромные боковые силы, поэтому чтобы получить быстрые и точные реакции на повороты руля и отличную устойчивость шина должна иметь довольно жесткий каркас.

Кроме того, для улучшения упомянутых характеристик в SportContact 7 рисунок протектора сделан так, чтобы иметь минимальные деформации, а для улучшенных сцепных свойств с дорогой применяется новое поколение уже известной резиновой смеси BlackChili.

[ + – ] SportContact 7 разработан для достаточно широкого спектра автомобилей - от легковых со спортивными свойствами до суперкаров Фото: Continental [ + – ] В сравнении с SportContact 6 тормозной путь на мокрой дороге сократился на 8 % Фото: Continental [ + – ] Есть размеры SportContact 7 для спортивных автомобилей компактного класса Фото: Continental

В цифрах улучшение свойств шины SportContact 7 в сравнении с SportContact 6, по информации Continental, выглядит следующим образом (тест шин размерностью 245/30 R20):

ресурс увеличился на 17 %

поведение на гоночной трассе улучшились на 10 %

тормозной путь на мокрой дороге сократился на 8 %

тормозной путь на сухой дороге сократился на 6 %

Кроме того, новинка обеспечивает лучшую управляемость на мокрой и сухой дороге.

SportContact 7 разработан для достаточно широкого спектра автомобилей — от легковых со спортивными свойствами до суперкаров. Спектр автомобилей широк: в него входят такие известные модели как Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi серии RS и спортивные BMW от M GmbH.

[ + – ] Компания Continental не просто показала новую летнюю шину SportContact 7, а и провела ее тест Фото: Continental

Также есть размеры SportContact 7 для спортивных автомобилей компактного класса, например, Ford Focus III RS и Mini Cooper S Clubman.

В ассортименте доступны соответствующие размеры шин и для Porsche 4 S GT, автомобилей от AMG, Lamborghini и McLaren. Запланировано производство и соответствующих размеров SportContact 7 для изысканных автомобилей, таких как Brabus S 65 Rocket 900 Coupé.

[ + – ] SportContact 7 на данный момент проходит испытания для получения разрешения для первичной комплектации новых автомобилей Фото: Continental

С этой осени будет доступно 42 типоразмера этой модели с посадочным диаметром от 19 до 23 дюймов, а в течение следующего года ассортимент будет дополнительно расширен.