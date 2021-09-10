Показали новую летнюю шину Continental SportContact 7: будет 42 типоразмера от 19 до 23 дюймов
Для активного драйва: в Ганновере компания Continental показала новую летнюю шину SportContact 7 и провела ее тест. В презентации принял участие Чемпион мира 2016 года в классе "Формула 1" Нико Росберг.
Летняя шина SportContact 7 является наследницей уже известной, испытанной годами, популярной спортивной шины SportContact 6. С момента запуска этой шины в производство шесть лет назад, она получила победу в различных тестах известных журналов, включая Sport auto и AutoBild sportscars, и получила наилучшие рекомендации.
Ведущие европейские производители автомобилей много лет устанавливают шины линейки SportContact на своих сборочных конвейерах. SportContact 7 на данный момент проходит испытания для получения разрешения для первичной комплектации новых автомобилей.
Конструктивно новинка интересна тем, что для каждого класса "заряженных" автомобилей предусмотрена иная конструкция каркаса шины, которая оптимально адаптирована под вес авто, его центр тяжести, динамические возможности и т.д.
Это очень важно, так как в таких автомобилях при маневрах на шину действуют огромные боковые силы, поэтому чтобы получить быстрые и точные реакции на повороты руля и отличную устойчивость шина должна иметь довольно жесткий каркас.
Кроме того, для улучшения упомянутых характеристик в SportContact 7 рисунок протектора сделан так, чтобы иметь минимальные деформации, а для улучшенных сцепных свойств с дорогой применяется новое поколение уже известной резиновой смеси BlackChili.
В цифрах улучшение свойств шины SportContact 7 в сравнении с SportContact 6, по информации Continental, выглядит следующим образом (тест шин размерностью 245/30 R20):
- ресурс увеличился на 17 %
- поведение на гоночной трассе улучшились на 10 %
- тормозной путь на мокрой дороге сократился на 8 %
- тормозной путь на сухой дороге сократился на 6 %
Кроме того, новинка обеспечивает лучшую управляемость на мокрой и сухой дороге.
SportContact 7 разработан для достаточно широкого спектра автомобилей — от легковых со спортивными свойствами до суперкаров. Спектр автомобилей широк: в него входят такие известные модели как Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi серии RS и спортивные BMW от M GmbH.
Также есть размеры SportContact 7 для спортивных автомобилей компактного класса, например, Ford Focus III RS и Mini Cooper S Clubman.
В ассортименте доступны соответствующие размеры шин и для Porsche 4 S GT, автомобилей от AMG, Lamborghini и McLaren. Запланировано производство и соответствующих размеров SportContact 7 для изысканных автомобилей, таких как Brabus S 65 Rocket 900 Coupé.
С этой осени будет доступно 42 типоразмера этой модели с посадочным диаметром от 19 до 23 дюймов, а в течение следующего года ассортимент будет дополнительно расширен.