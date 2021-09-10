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Показали новую летнюю шину Continental SportContact 7: будет 42 типоразмера от 19 до 23 дюймов

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спортивный Mercedes-Benz AMG на треке, тест шин
Фото: Continental | Компания Continental презентовала седьмое поколение модели SportContact

Для активного драйва: в Ганновере компания Continental показала новую летнюю шину SportContact 7 и провела ее тест. В презентации принял участие Чемпион мира 2016 года в классе "Формула 1" Нико Росберг.

Летняя шина SportContact 7 является наследницей уже известной, испытанной годами, популярной спортивной шины SportContact 6. С момента запуска этой шины в производство шесть лет назад, она получила победу в различных тестах известных журналов, включая Sport auto и AutoBild sportscars, и получила наилучшие рекомендации.

Нико Росберг, бренд-амбассадор
Кумир миллионов поклонников автогонок Формула 1, чемпион мира 2016 года, бизнесмен Нико Росберг (Nico Rosberg), в этом году стал партнером компании Continental
Фото: Continental

Ведущие европейские производители автомобилей много лет устанавливают шины линейки SportContact на своих сборочных конвейерах. SportContact 7 на данный момент проходит испытания для получения разрешения для первичной комплектации новых автомобилей.

презентация новых летних шин, летние шины
Новинка интересна тем, что для каждого класса "заряженных" автомобилей предусмотрена иная конструкция каркаса шины
Фото: Continental

Конструктивно новинка интересна тем, что для каждого класса "заряженных" автомобилей предусмотрена иная конструкция каркаса шины, которая оптимально адаптирована под вес авто, его центр тяжести, динамические возможности и т.д.

Это очень важно, так как в таких автомобилях при маневрах на шину действуют огромные боковые силы, поэтому чтобы получить быстрые и точные реакции на повороты руля и отличную устойчивость шина должна иметь довольно жесткий каркас.

Кроме того, для улучшения упомянутых характеристик в SportContact 7 рисунок протектора сделан так, чтобы иметь минимальные деформации, а для улучшенных сцепных свойств с дорогой применяется новое поколение уже известной резиновой смеси BlackChili.

тест шин, испытание шин на полигоне
SportContact 7 разработан для достаточно широкого спектра автомобилей - от легковых со спортивными свойствами до суперкаров
Фото: Continental
тест шин, испытание шин на полигоне
В сравнении с SportContact 6 тормозной путь на мокрой дороге сократился на 8 %
Фото: Continental
тест шин, испытание шин на полигоне
Есть размеры SportContact 7 для спортивных автомобилей компактного класса
Фото: Continental
тест шин, испытание шин на полигоне
тест шин, испытание шин на полигоне
тест шин, испытание шин на полигоне

В цифрах улучшение свойств шины SportContact 7 в сравнении с SportContact 6, по информации Continental, выглядит следующим образом (тест шин размерностью 245/30 R20):

  • ресурс увеличился на 17 %
  • поведение на гоночной трассе улучшились на 10 %
  • тормозной путь на мокрой дороге сократился на 8 %
  • тормозной путь на сухой дороге сократился на 6 %

Кроме того, новинка обеспечивает лучшую управляемость на мокрой и сухой дороге.

SportContact 7 разработан для достаточно широкого спектра автомобилей — от легковых со спортивными свойствами до суперкаров. Спектр автомобилей широк: в него входят такие известные модели как Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi серии RS и спортивные BMW от M GmbH.

испытания новых летних шин
Компания Continental не просто показала новую летнюю шину SportContact 7, а и провела ее тест
Фото: Continental

Также есть размеры SportContact 7 для спортивных автомобилей компактного класса, например, Ford Focus III RS и Mini Cooper S Clubman.

В ассортименте доступны соответствующие размеры шин и для Porsche 4 S GT, автомобилей от AMG, Lamborghini и McLaren. Запланировано производство и соответствующих размеров SportContact 7 для изысканных автомобилей, таких как Brabus S 65 Rocket 900 Coupé.

презентация новой летней шины
SportContact 7 на данный момент проходит испытания для получения разрешения для первичной комплектации новых автомобилей
Фото: Continental

С этой осени будет доступно 42 типоразмера этой модели с посадочным диаметром от 19 до 23 дюймов, а в течение следующего года ассортимент будет дополнительно расширен.