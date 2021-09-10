Показали нову літню шину Continental SportContact 7: буде 42 типорозміри від 19 до 23 дюймів

Для активного драйву: в Ганновері компанія Continental показала нову літню шину SportContact 7 і провела її тест. У презентації взяв участь Чемпіон світу 2016 року в класі "Формула 1" Ніко Росберг.

Літня шина SportContact 7 є спадкоємицею вже відомої, випробуваної роками, популярної спортивної шини SportContact 6. З моменту запуску цієї шини у виробництво шість років тому, вона отримала перемогу в різних тестах відомих журналів, враховуючи Sport auto та AutoBild sportscars, й отримала найкращі рекомендації.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Кумир мільйонів шанувальників автоперегонів Формула 1, чемпіон світу 2016 року, бізнесмен Ніко Росберг (Nico Rosberg), цьогоріч став партнером компанії Continental Фото: Continental

Провідні європейські виробники автомобілів багато років встановлюють шини лінійки SportContact на своїх складальних конвеєрах. SportContact 7 наразі проходить випробування для отримання дозволу для первинної комплектації нових автомобілів.

[ + – ] Новинка цікава тим, що для кожного класу "заряджених" автомобілів передбачена інша конструкція каркаса шини Фото: Continental

Конструктивно новинка цікава тим, що для кожного класу "заряджених" автомобілів передбачена інша конструкція каркаса шини, яка оптимально адаптована під вагу авто, його центр ваги, динамічні можливості тощо.

Це дуже важливо, тому що в таких автомобілях при маневрах на шину діють величезні бічні сили, тому щоб отримати швидкі й точні реакції на повороти керма і відмінну стійкість шина повинна мати досить жорсткий каркас.

Крім того, для поліпшення згаданих характеристик у SportContact 7 малюнок протектора зроблений так, щоб мати мінімальні деформації, а для поліпшених зчіпних властивостей з дорогою застосовується нове покоління вже відомої гумової суміші BlackChili.

[ + – ] SportContact 7 розроблений для досить широкого спектру автомобілів — від легкових зі спортивними властивостями до суперкарів Фото: Continental [ + – ] Порівняно із SportContact 6 гальмівний шлях на мокрій дорозі скоротився на 8% Фото: Continental [ + – ] Є розміри SportContact 7 для спортивних автомобілів компактного класу Фото: Continental

У цифрах поліпшення властивостей шини SportContact 7 порівняно із SportContact 6, за інформацією Continental, виглядає так (тест шин розмірністю 245/30 R20):

ресурс збільшився на 17%;

поведінка на гоночній трасі покращилися на 10%;

гальмівний шлях на мокрій дорозі скоротився на 8%;

гальмівний шлях на сухій дорозі скоротився на 6%.

Крім того, новинка забезпечує кращу керованість на мокрій і сухій дорозі.

SportContact 7 розроблений для досить широкого спектру автомобілів — від легкових зі спортивними властивостями до суперкарів. Спектр автомобілів широкий: у нього входять такі відомі моделі як Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi серії RS і спортивні BMW від M GmbH.

[ + – ] Компанія Continental не просто показала нову літню шину SportContact 7, а й провела її тест Фото: Continental

Також є розміри SportContact 7 для спортивних автомобілів компактного класу, наприклад, Ford Focus III RS і Mini Cooper S Clubman.

В асортименті доступні відповідні розміри шин і для Porsche 4 S GT, автомобілів від AMG, Lamborghini та McLaren. Заплановане виробництво й відповідних розмірів SportContact 7 для вишуканих автомобілів, таких як Brabus S 65 Rocket 900 Coupé.

[ + – ] SportContact 7 наразі проходить випробування для отримання дозволу для первинної комплектації нових автомобілів Фото: Continental

З цієї осені будуть доступні 42 типорозміри цієї моделі з посадковим діаметром від 19 до 23 дюймів, а протягом наступного року асортимент буде додатково розширений.