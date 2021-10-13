Сувенирные двигатели Ferrari продают по цене нового Renault Logan
Моторы Ferrari V12 воссозданы до малейших деталей. Состоят они из 200 миниатюрных запчастей.
В Великобритании выставили на продажу 11 миниатюрных двигателей Ferrari. За каждый из них просят от 8 до 15 тыс. долларов при том, что это не настоящие моторы, а их масштабные копии. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Коллекционные модели двигателей Ferrari выполнены в масштабе 1:3. В миниатюре воссозданы самые знаменитые итальянские V12. Среди них – 3,0-литровые двигатели знаменитого Ferrari 250 GTO 1962 года и болида Формулы-1, на котором Ники Лауда стал чемпионом в 1975 и 1977 годах.
Есть и копии современных двигателей. Среди них – 6,0-литровый V12 Ferrari 599 GTB и 6,3-литровый мотор гибридного суперкара LaFerrari.
Создает модели двигателей итальянская компания Terzo Dalia. Предприятие расположено всего в 30 минутах езды от завода Ferrari в Маранелло.
Моторы Ferrari воссозданы до малейших деталей. Состоят они из 200 стальных и алюминиевых запчастей, а удерживают их 500 миниатюрных болтиков. Двигатели не работают, но у них двигаются поршни, клапаны, коленвал и распредвалы. Так что неудивительно, что столь тонкая работа оценена на уровне нового Renault Logan.
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