Сувенирные двигатели Ferrari продают по цене нового Renault Logan

Моторы Ferrari V12 воссозданы до малейших деталей. Состоят они из 200 миниатюрных запчастей.

В Великобритании выставили на продажу 11 миниатюрных двигателей Ferrari. За каждый из них просят от 8 до 15 тыс. долларов при том, что это не настоящие моторы, а их масштабные копии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Копии двигателей выполнены в масштабе 1:3 Фото: carscoops.com

Коллекционные модели двигателей Ferrari выполнены в масштабе 1:3. В миниатюре воссозданы самые знаменитые итальянские V12. Среди них – 3,0-литровые двигатели знаменитого Ferrari 250 GTO 1962 года и болида Формулы-1, на котором Ники Лауда стал чемпионом в 1975 и 1977 годах.

[ + – ] Миниатюрные моторы состоят из 200 запчастей и соединены 500 болтиками Фото: carscoops.com

Есть и копии современных двигателей. Среди них – 6,0-литровый V12 Ferrari 599 GTB и 6,3-литровый мотор гибридного суперкара LaFerrari.

Создает модели двигателей итальянская компания Terzo Dalia. Предприятие расположено всего в 30 минутах езды от завода Ferrari в Маранелло.

[ + – ] Воссозданы двигатели легендарных моделей - таких, как Ferrari 250 GTO Фото: carscoops.com

Моторы Ferrari воссозданы до малейших деталей. Состоят они из 200 стальных и алюминиевых запчастей, а удерживают их 500 миниатюрных болтиков. Двигатели не работают, но у них двигаются поршни, клапаны, коленвал и распредвалы. Так что неудивительно, что столь тонкая работа оценена на уровне нового Renault Logan.

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