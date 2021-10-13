Сувенірні двигуни Ferrari продають за ціною нового Renault Logan

Мотори Ferrari V12 відтворені до найменших деталей. Складаються вони з 200 мініатюрних запчастин.

У Великобританії виставили на продаж 11 мініатюрних двигунів Ferrari. За кожен з них просять від 8 до 15 тис. доларів при тому, що це не справжні мотори, а їхні масштабні копії. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Копії двигунів виконані в масштабі 1: 3 Фото: carscoops.com

Колекційні моделі двигунів Ferrari виконані в масштабі 1:3. У мініатюрі відтворені найбільш знамениті італійські V12. Серед них — 3,0-літрові двигуни знаменитого Ferrari 250 GTO 1962 року і боліда Формули-1, на якому Нікі Лауда став чемпіоном у 1975 і 1977 роках.

[ + – ] Мініатюрні мотори складаються з 200 запчастин і з'єднані 500 болтиками Фото: carscoops.com

Є і копії сучасних двигунів. Серед них — 6,0-літровий V12 Ferrari 599 GTB і 6,3-літровий мотор гібридного суперкара LaFerrari.

Створює моделі двигунів італійська компанія Terzo Dalia. Підприємство розташоване всього за 30 хвилин їзди від заводу Ferrari в Маранелло.

[ + – ] Відтворено двигуни легендарних моделей — таких, як Ferrari 250 GTO Фото: carscoops.com

Мотори Ferrari відтворені до найменших деталей. Складаються вони з 200 сталевих і алюмінієвих запчастин, а утримують їх 500 мініатюрних болтів. Двигуни не працюють, але в них рухаються поршні, клапани, колінвал і розподільні вали. Тому не дивно, що настільки тонка робота оцінена на рівні нового Renault Logan.

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