Старі автозапчастини стали перетворювати в дорогі ювелірні вироби

У Великобританії почали виготовляти на замовлення дуже незвичайні обручки. Роблять їх зі старих автозапчастин.

Новий напрямок діяльності відкрила для себе британська компанія Scrap Car Comparison, що спеціалізується на утилізації старих автівок. Тепер вона виготовляє обручки. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Кільця стилізовані під ту чи іншу модель автомобіля Фото: Motor1.com

Мало того, ювелірні вироби виконані зі старих автозапчастин. Стилізовані вони під різні моделі автомобілів — є обручки в дусі Ford Fiesta, Mini і Lamborghini Huracan. Їх прикрашають декоративними елементами у вигляді шин, дисків або фар авто.

Причому, обручки — дійсно дорогі і дорогоцінні. Справа в тому, що в каталізаторах автомобілів міститься платина і її якраз використовують в прикрасах.

[ + – ] Ювеліри використовують платину з каталізаторів авто Фото: Motor1.com

Колекцію назвали Ultimate Petrolhead, а розробкою кілець займається ювелір з 15-річним стажем Едвард Флемінг. Дизайн обговорюється з клієнтами — за бажанням замовника їх можуть виконати в стилі будь-якого авто і доповнити дорогоцінним камінням або гравіюванням. Ціну виробів оголошують покупцям індивідуально і вона залежить від складності роботи і використовуваних матеріалів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Канаді виявили кладовище з тисячами нових BMW. Автомобілі іржавіють під відкритим небом ось уже сім років.