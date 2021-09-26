Старые автозапчасти стали превращать в дорогие ювелирные изделия

В Великобритании начали изготавливать под заказ очень необычные обручальные кольца. Делают их из старых автозапчастей.

Новое направление деятельности открыла для себя британская компания Scrap Car Comparison, специализирующаяся на утилизации старых автомобилей. Теперь она изготавливает обручальные кольца. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Кольца стилизированы под ту или иную модель автомобиля Фото: Motor1.com

Мало того, ювелирные изделия выполнены из старых автозапчастей. Стилизованы они под разные модели автомобилей – есть обручальные кольца в духе Ford Fiesta, Mini и Lamborghini Huracan. Их украшают декоративными элементами в виде шин, дисков или фар авто.

Причем, обручальные кольца – действительно дорогие и драгоценные. Дело в том, что в катализаторах автомобилей содержится платина и ее как раз используют в украшениях.

[ + – ] Ювелиры используют платину из катализаторов авто Фото: Motor1.com

Коллекцию назвали Ultimate Petrolhead, а разработкой колец занимается ювелир с 15-летним стажем Эдвард Флеминг. Дизайн обсуждается с клиентами – по желанию заказчика их могут выполнить в стиле любого авто и дополнить драгоценными камнями или гравировкой. Цену изделий оглашают покупателям индивидуально и она зависит от сложности работы и используемых материалов.

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