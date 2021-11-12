Новый Suzuki SX4 2022 показали на первых изображениях

Suzuki SX4 серьезно изменится внешне. Кроссовер получит экономичную гибридную установку.

В интернет просочились первые тизеры Suzuki SX4 третьего поколения. Премьера компактного кроссовера состоится через две недели — 25 ноября. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Премьера Suzuki SX4 2022 состоится 25 ноября Фото: carscoops.com

Также на официальной странице Suzuki в Instagram появилось короткое видео с Suzuki SX4 2022. Тем не менее, пока дизайн кроссовера остается загадкой – можно разглядеть силуэт авто и его крупные светодиодные фары. Впрочем, видно, что внешность автомобиля серьезно изменится по сравнению с предшественником.

Известно, что кроссовер Suzuki SX4 построят на полностью новой платформе, которую также будет использовать следующее поколение модели Vitara. Автомобиль немного подрастет в размерах.

Кроме того, сообщается, что новый Suzuki SX4 станет гибридом. Скорее всего, он сохранит 1,4-литровый бензиновый турбомотор, но его дополнят 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Мощность составит 129 л. с. Предложат версии с 6-ступенчатой механической или автоматической КПП, передним либо полным приводом.

[ + – ] Нынешний Suzuki SX4 выпускают с 2013 года Фото: carscoops.com

Напомним, что нынешний кроссовер Suzuki SX4 второй генерации известен с 2013 года. В 2016 году модель прошла рестайлинг.

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