Новая Mazda CX-50 2022 официально представлена: фото и подробности кроссовера

Mazda CX-50 – первая модель японской марки, производство которой наладят в США. Кроссовер рассчитан на любителей активного отдыха.

В США представили новую Mazda CX-50. Она стала первой моделью в новом семействе кроссоверов японской марки и первой Mazda, выпускаемой в Америке. С февраля его производство начнется на совместном предприятии с Toyota в Алабаме. Об этом сообщает официальный сайт Mazda.

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[ + – ] Часть деталей салона позаимствовали у Mazda CX-30 Фото: Mazda

Mazda CX-50 2022 сохраняет фирменные черты дизайна марки вроде широкой решетки радиатора и узких диодных фары. Вместе с тем, кроссовер выделяется на фоне собратьев благодаря расширенным крыльям и выраженному пластиковому обвесу. По размерам авто занимает нишу между моделями CX-30 и CX-5.

В салоне часть деталей знакомы по младшей Mazda CX-30 – у нее позаимствовали руль, рычаг КПП и ряд переключателей. На приборной панели центральное место занимает дисплей. Список опций включает отделку дорогой кожей и панорамную крышу.

[ + – ] Кроссовер занимает нишу между Mazda CX-30 и CX-5 [ + – ] Автомобиль рассчитан на любителей активного отдыха [ + – ] В более дорогих версиях салон отделан кожей [ + – ] По центру панели приборов - дисплей [ + – ] Список опций включает панорамную крышу

Поначалу новая Mazda CX-50 будет предложена с 2,5-литровыми бензиновыми двигателями – атмосферным 190-сильным и 250-сильным турбированным. Позже также появится гибридная модификация. Все CX-50 оснащены 6-ступенчатой автоматической КПП.

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Кроссовер Mazda позиционируют, как авто для активного отдыха. Все версии полноприводные по умолчанию, также предусмотрен специальный внедорожный режим.

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