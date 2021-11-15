Показали новую Skoda Karoq 2022: первые официальные изображения

Skoda Karoq пройдет плановое обновление. Дизайн кроссовера станет агрессивнее.

Опубликованы официальные рендеры Skoda Karoq 2022. Компактный кроссовер пройдет плановую модернизацию и будет представлен 30 ноября. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Судя по рендерам, дизайн Skoda Karoq после фейслифтинга станет агрессивнее. Обновленный кроссовер узнается по увеличенной решетке радиатора и новым изогнутым фарам. Кроме того, воздухозаборник в новом переднем бампере стал шире. Также изменены фонари, а спойлер на крыше сделали больше.

[ + – ] Спойлер на крыше увеличен в размерах Фото: Skoda

Салон Skoda Karoq 2022 не рассекречен, но вряд ли нас ожидают большие перемены внутри. Скорее всего, установят двухспицевое рулевое колесо, обновят цифровую панель приборов и дисплей мультимедиа. Также могут появиться новые передние кресла.

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Ожидается, что кроссовер Skoda Karoq сохранит прежние двигатели, хотя часть из них дополнят 48-вольтной гибридной установкой. Напомним, сейчас модель оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 116,1 50 и 190 л. с. Предложены версии с 6-ступенчатой механической КПП и 7-ступенчатым роботом DSG, передним и полным приводом.

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