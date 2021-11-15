Показали нову Skoda Karoq 2022: перші офіційні зображення

Skoda Karoq пройде планове оновлення. Дизайн кросовера стане агресивнішим.

Опубліковано офіційні рендери Skoda Karoq 2022. Компактний кросовер пройде планову модернізацію та буде представлений 30 листопада. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Судячи з рендерів, дизайн Skoda Karoq після фейсліфтингу стане агресивнішим. Оновлений кросовер впізнається за збільшеною решіткою радіатора та новими вигнутими фарами. Крім того, повітрозабірник у новому передньому бампері став ширшим. Також змінено ліхтарі, а спойлери на даху зробили більшими.

[ + – ] Спойлер на даху збільшений у розмірах Фото: Skoda

Салон Skoda Karoq 2022 не розсекречений, але навряд чи нас чекають великі зміни всередині. Швидше за все, встановлять двоспицеве кермо, оновлять цифрову панель приладів і дисплей мультимедіа. Також можуть з'явитись нові передні крісла.

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Очікується, що кросовер Skoda Karoq збереже попередні двигуни, хоча частину з них доповнять 48-вольтною гібридною установкою. Нагадаємо, зараз модель оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 116, 150 і 190 к. с. Запропоновано версії із 6-ступінчастою механічною КПП та 7-ступінчастим роботом DSG, переднім і повним приводом.

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