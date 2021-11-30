Рассекречен самый дорогой кроссовер BMW: у него нестандартный дизайн и 750 сил

BMW Concept XM предваряет появление кроссовера X8. Модель станет конкурентом Lamborghini Urus.

Новый BMW Concept XM официально презентовали онлайн. Концепт-кар является предвестником BMW X8 – флагманского кроссовера марки. Он появится в конце 2022, сообщает официальный сайт немецкого бренда.

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[ + – ] BMW Concept XM - предсерийная версия кроссовера Х8 Фото: BMW

Новый BMW X8 2023 станет конкурентом Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и Bentley Bentayga. Его цена стартует примерно со 150 тыс. долларов. Разрабатывают модель в подразделении BMW Motorsport.

[ + – ] Кроссовер получил 750-сильную гибридную установку Фото: BMW

Дизайн BMW Concept XM нетипичный для марки – с обилием рубленных поверхностей и выраженными колесными арками. Огромные "ноздри" решетки радиатора получили диодную подсветку и сочетаются с тоненькими фарами. Кроссовер BMW также получил большие 23-дюймовые литые диски.

[ + – ] На передней панели - два больших дисплея Фото: BMW

Салон BMW Concept XM отделан дорогой кожей, карбоном и вельветом. Два больших дисплея цифровой панели приборов и мультимедиа сгруппированы вместе. Спортивные кресла разделены высоким тоннелем, а сзади установлен двухместный диван.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и вельвет Фото: BMW

Концепт-кар оснастили 750-сильной гибридной установкой, состоящей из 4,4-литрового бензинового V8 твин-турбо и электромотора. Кроссовер BMW способен проехать около 30 км в электрическом режиме. Серийный BMW X8 2023 также получит бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом.

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