Китайцы создали самый маленький в мире автокран: его установили на мотоцикл (видео)

В Китае решили скрестить автокран и мотоцикл. Он способен поднимать до 3 тонн груза.

Китайская компания Baisway разработала миниатюрный автокран BWQY-3. Он настолько компактный, что смонтировали его на мотоцикле. Нестандартную технику продают в популярном онлайн-магазине Alibaba.

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[ + – ] Грузоподъемность крана - 3 тонны Фото: alibaba.com

Автокран Baisway BWQY-3 оценили в 12 тыс. долларов. Установили его на грузовом мотоцикле (аналоге советского "Муравья"). Он весит 1,3 тонны и довольно крупный, как для мототехники:

Длина – 4,8 м

Ширина – 1,5 м

Высота – 2,2 м

[ + – ] Baisway BWQY-3 стоит 12 тыс. долларов Фото: alibaba.com

Самый маленький кран в мире оказался весьма способным. Его грузоподъемность – 3 тонны, а шестисекционная телескопическая стрела может подниматься на высоту до 18 метров. Предусмотрены даже выносные опоры. Скорость подъема груза – 26 метров в минуту.

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Мотоцикл Baisway BWQY-3 оснащен двигателем When мощностью всего 22 л. с. Тем не менее, он способен развить 40 км/ч. Для крана предусмотрен отдельный 15-сильный электромотор Weichai.

Baisway BWQY-3 предлагают использовать на строительстве невысоких зданий, а также на складах и в промышленности. На кран дается год гарантии.

[ + – ] Кран поднимает грузы на высоту 18 метров

Миниатюрный кран – не единственный необычный транспорт на Alibaba. На китайском сайте продают и миниатюрные пикапы за 3500 долларов.

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