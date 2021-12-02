Китайці створили найменший у світі автокран: його встановили на мотоцикл (відео)

У Китаї вирішили схрестити автокран та мотоцикл. Він здатний піднімати до трьох тонн вантажу.

Китайська компанія Baisway розробила мініатюрний автокран BWQY-3. Він настільки компактний, що його змонтували на мотоциклі. Нестандартну техніку продають у популярному онлайн-магазині Alibaba.

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[ + – ] Вантажопідйомність крана – 3 тонни Фото: alibaba.com

Автокран Baisway BWQY-3 оцінили у 12 тис. доларів. Встановили його на вантажному мотоциклі (аналогу радянського "Мурав'я"). Він важить 1,3 тонни та досить великий, як для мототехніки:

Довжина – 4,8 м

Ширина – 1,5 м

Висота – 2,2 м

[ + – ] Baisway BWQY-3 коштує 12 тис. доларів Фото: alibaba.com

Найменший кран у світі виявився дуже здатним. Його вантажопідйомність – 3 тонни, а 6-секційна телескопічна стріла може підніматися на висоту до 18 метрів. Передбачено навіть виносні опори. Швидкість підйому вантажу – 26 метрів за хвилину.

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Мотоцикл Baisway BWQY-3 оснащений двигуном When потужністю 22 к. с. Тим не менш, він здатний розвинути 40 км/год. Для крана передбачено окремий 15-сильний електромотор Weichai.

Baisway BWQY-3 пропонують використовувати на будівництві невисоких будівель, а також на складах та промисловості. На кран дається рік гарантії.

[ + – ] Кран піднімає вантажі на висоту 18 метрів

Мініатюрний кран – не єдиний незвичайний транспорт Alibaba. На китайському сайті продають і мініатюрні пікапи за 3500 доларів.

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