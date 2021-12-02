Год заправлялся бесплатно: украинец придумал схему обмана заправки

У бывшего сотрудника автозаправки был доступ к программе лояльности, так он начислял себе чужие бонусы и продавал горючее другим автовладельцам уже по скидке.

Драбовский районный суд Черкасской области отправил за решетку местного жителя, обвинявшегося в мошенничестве. Мужчина разработал схему, которая позволяла ему на протяжении около года покупать автомобильное топливо на одной из автозаправок за счет чужих бонусов. Об этом сообщается в тексте приговора.

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Более того, мошенник предлагал другим автовладельцам горючее по скидочной цене. Следствие установило, что у бывшего сотрудника автозаправки был доступ к программе лояльности, и он начислял себе бонусные баллы других клиентов. Подсудимый не признал себя виновным.

У владельцев автозаправки возникли подозрения после жалоб клиентов на то, что с карт лояльности начали пропадать бонусные баллы.

Также было установлено, что возле одной из заправок этот человек предлагал другим людям топливо по сниженной цене.

Общая сумма бонусов, на которые заправился мужчина, превысила 191 тыс грн.

Его признали виновным в мошенничестве, приговор суда: 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Ранее Фокус сообщал, что суд позволил заправкам Коломойского не платить штраф в размере 4,7 млрд грн от АМКУ. Суд не дал разрешение наказать АЗС по обвинению в возможном сговоре на топливном рынке и рассматривать материалы НАБУ во время следствия.