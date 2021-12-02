Рік заправлявся безкоштовно: українець вигадав схему обману заправки

Колишній співробітник автозаправки мав доступ до програми лояльності, так він нараховував собі чужі бонуси і продавав пальне іншим автовласникам вже за знижкою.

Драбівський районний суд Черкаської області відправив за ґрати місцевого жителя, якого звинувачували у шахрайстві. Чоловік розробив схему, яка дозволяла йому протягом року купувати автомобільне паливо на одній з автозаправок за рахунок чужих бонусів. Про це йдеться в тексті вироку.

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Більше того, шахрай пропонував іншим автовласникам пальне за зниженою ціною. Слідство встановило, що колишній співробітник автозаправки мав доступ до програми лояльності, і він нараховував собі бонусні бали інших клієнтів. Підсудний не визнав себе винним.

У власників автозаправки виникли підозри після скарг клієнтів, що з карт лояльності почали зникати бонусні бали.

Також було встановлено, що біля однієї із заправок ця людина пропонувала іншим паливо за зниженою ціною.

Загальна сума бонусів, на які заправився чоловік, перевищила 191 тис. грн.

Його визнали винним у шахрайстві, вирок суду: 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Раніше Фокус повідомляв, що суд дозволив заправкам Коломойського не сплачувати штраф у розмірі 4,7 млрд грн від АМКУ. Суд не дав дозвіл покарати АЗС за звинуваченням у можливій змові на паливному ринку та розглядати матеріали НАБУ під час слідства.