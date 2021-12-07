Голосование за Автомобиль года в Украине 2022 стартовало!

В рамках национальной акции "Автомобиль года в Украине" с 6 декабря 2021 года на сайте autoroku.ua стартовало голосование за звание "Легковой автомобиль 2022" и "Кроссовер/SUV 2022", которое продлится до 31 января 2022 года.

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Наряду с главными номинациями, голосование за которые является обязательным для зачисления голоса, в акции будут также определяться победители таких дополнительных и специальных номинаций:

Дополнительные номинации

Легковой автомобиль премиум-сегмента

Кроссовер/SUV премиум-сегмента

Легковой электромобиль

Электрокроссовер/SUV

Плагин-гибридный легковой автомобиль

Плагин-гибридный кроссовер/SUV

Гибридный автомобиль

Соотношение цена/качество

Дизайн

Спортивный автомобиль

Специальные номинации

Легковой автомобиль люкс-сегмента

Кроссовер/SUV люкс-сегмента

По результатам голосования Общественного жюри будут определены по 5 финалистов главных номинаций Легковой автомобиль 2022 и Кроссовер/SUV 2022, которые в декабре будут протестированы на Финальном тест-драйве Экспертным жюри. В сумме баллов Экспертного жюри и Общественного жюри в марте 2022 года будут названы Легковой автомобиль 2022 и Кроссовер/SUV 2022, а также победители дополнительных и специальных номинаций.

В акции также представлены автомобили легкового коммерческого сегмента в номинациях "Пикап", "Компактный фургон" и "Фургон", но голосовать за такие автомобили будет только Экспертное жюри в составе отдельной группы, которые имеют опыт создания обзоров или испытаний авто, представленных в данных номинациях.

Традиционно среди всех, кто проголосовал, каждую неделю будут разыграны полезные автоподарки — талоны на топливо, автомобильный компрессор, автомобильный пылесос, набор инструментов и много других подарков.

Главные подарки акции, победители которых будут определены по итогам голосования за весь период акции:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies,

талоны на 1000 литров топлива от WOG

комплект шин Nokian от Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Дополнительные поощрения также ждут всех, кто прокомментирует видео-обзоры претендентов на YouTubе-канале https://www.youtube.com/c/АвтомобільрокувУкраїні

Детали акции и официальные условия на https://autoroku.ua и на страницах социальных сетей:

https://www.facebook.com/autoroku

https://www.instagram.com/automobilroku/

Об акции

Всеукраинскую акцию "Автомобиль года в Украине" было основано в 2001 году. Акция является наиболее авторитетным событием в автомобильной индустрии в представлении и выборе лучших автомобилей года. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых моделей, которые дебютируют в текущем году. Победители в главных и дополнительных номинациях определяются по результатам Экспертного жюри, в которое входят ведущие профильные журналисты и эксперты, и Общественного жюри. Для прозрачности проведения акции с 2017 года за процессом голосования и выбора следит международная аудиторская компания Baker Tilly (ООО "Бейкер Тилли Украина")

Организатор акции – ООО "АВТОМЕДИА АГЕНТСТВО", при участии Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром" (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), Общественной организации "Автомобильная федерация Украины" (ФАУ) и Общественного объединения "Национальный совет по безопасности дорожного движения" (НБДР), Первого автомобильного телеканала та автомобильного портала Автоцентр.

Генеральный партнер – TotalEnergies

Финансовый партнер – Креді Агріколь Банк

Страховой партнер – страхова компанія ARX

Юридический партнер – юридична група LCF

Шинный партнер – Nokian Tyres

Эксклюзивный партнер детской безопасности – CYBEX

Топливный партнер – WOG