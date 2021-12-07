Голосування за Автомобіль року в Україні 2022 розпочато!

У межах національної акції "Автомобіль року в Україні" з 6 грудня на сайті autoroku.ua розпочалося голосування за звання "Легковий автомобіль 2022" та "Кросовер/SUV 2022", яке триватиме до 31 січня 2022 року.

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Окрім головних номінацій, голосування за які є обов’язковими для зарахування голосу, в акції також будуть визначатися переможці таких додаткових і спеціальних номінацій:

Додаткові номінації

Легковий автомобіль преміум-сегменту

Кросовер/SUV преміум-сегменту

Легковий електромобіль

Електрокросовер/SUV

Плагін-гібридний легковий автомобіль

Плагін-гібридний кросовер/SUV

Гібридний автомобіль

Співвідношення ціна/якість

Дизайн

Спортивний автомобіль

Спеціальні номінації

Легковий автомобіль люкс-сегменту

Кросовер/SUV люкс-сегменту

За результатами голосування Громадського журі будуть визначені по 5 фіналістів у головних номінаціях Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, які у лютому протестує на Фінальному тест-драйві Експертне журі. За сумою балів Експертного та Громадського журі в березні 2022 року буде названо Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, та переможців додаткових і спеціальних номінацій.

В акції також представлені автомобілі легкового комерційного сегменту в номінаціях "Пікап", "Компактний фургон" та "Фургон", але голосувати за такі автомобілі буде лише Експертне журі у складі окремої групи, що мають досвід створення оглядів або випробовування авто, представлених у цих номінаціях.

Традиційно серед усіх, хто проголосував, щотижня будуть розігруватися корисні автоподарунки – талони на пальне, автомобільні пилососи та компресори, набір інструментів тощо.

Головні подарунки акції, переможців яких буде визначено за результатами голосування за весь період акції:

50 літрів моторної оливи QUARTZ від TotalEnergies

талони на 1 000 літрів пального від WOG

комплект шин Nokian від Nokian Tyres

дитяче автокрісло Eternis від Cybex

Додаткові заохочення чекають серед тих, хто прокоментує відео-огляди претендентів на YouTubе-каналі https://www.youtube.com/c/АвтомобільрокувУкраїні

Деталі акції та офіційні умови на https://autoroku.ua/ та на сторінках соцмереж:

https://www.facebook.com/autoroku

https://www.instagram.com/automobilroku/

Про акцію

Всеукраїнську акцію "Автомобіль року в Україні" було засновано у 2001. Акція є найбільш авторитетною подією в автомобільній індустрії в представленні та виборі кращих автомобілів року. Метою акції є представлення журналістам та громадськості автомобілів офіційних імпортерів нових моделей, що дебютують у поточному році. Переможці у головних та додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експертного журі, у склад якого входять провідні автомобільні журналісти та експерти, та Громадського журі. З метою підтвердження прозорості з 2017 року за процесом голосування стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ "Бейкер Тіллі Україна")

Організатор акції – ТОВ "АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО", за участі Всеукраїнської Асоціації Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД), Асоціації автовиробників України "УкрАвтопром" (УАП), Транспортної академії України (ТАУ), Федерації роботодавців автомобільної галузі України (ФРАУ), Громадської організації "Автомобільна федерація України" (ФАУ) та Громадської спілки "Національна рада з безпеки дорожнього руху" (НБДР), Першого автомобільного телеканалу та автомобільного порталу Автоцентр.

Генеральний партнер – TotalEnergies

Фінансовий партнер – Креді Агріколь Банк

Страховий партнер – страхова компанія ARX

Юридичний партнер – юридична група LCF

Шинний партнер – Nokian Tyres

Ексклюзивний партнер дитячої безпеки – CYBEX

Паливний партнер – WOG