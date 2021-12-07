Голосування за Автомобіль року в Україні 2022 розпочато!
У межах національної акції "Автомобіль року в Україні" з 6 грудня на сайті autoroku.ua розпочалося голосування за звання "Легковий автомобіль 2022" та "Кросовер/SUV 2022", яке триватиме до 31 січня 2022 року.
Окрім головних номінацій, голосування за які є обов’язковими для зарахування голосу, в акції також будуть визначатися переможці таких додаткових і спеціальних номінацій:
Додаткові номінації
Легковий автомобіль преміум-сегменту
Кросовер/SUV преміум-сегменту
Легковий електромобіль
Електрокросовер/SUV
Плагін-гібридний легковий автомобіль
Плагін-гібридний кросовер/SUV
Гібридний автомобіль
Співвідношення ціна/якість
Дизайн
Спортивний автомобіль
Спеціальні номінації
Легковий автомобіль люкс-сегменту
Кросовер/SUV люкс-сегменту
За результатами голосування Громадського журі будуть визначені по 5 фіналістів у головних номінаціях Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, які у лютому протестує на Фінальному тест-драйві Експертне журі. За сумою балів Експертного та Громадського журі в березні 2022 року буде названо Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, та переможців додаткових і спеціальних номінацій.
В акції також представлені автомобілі легкового комерційного сегменту в номінаціях "Пікап", "Компактний фургон" та "Фургон", але голосувати за такі автомобілі буде лише Експертне журі у складі окремої групи, що мають досвід створення оглядів або випробовування авто, представлених у цих номінаціях.
Традиційно серед усіх, хто проголосував, щотижня будуть розігруватися корисні автоподарунки – талони на пальне, автомобільні пилососи та компресори, набір інструментів тощо.
Головні подарунки акції, переможців яких буде визначено за результатами голосування за весь період акції:
50 літрів моторної оливи QUARTZ від TotalEnergies
талони на 1 000 літрів пального від WOG
комплект шин Nokian від Nokian Tyres
дитяче автокрісло Eternis від Cybex
Додаткові заохочення чекають серед тих, хто прокоментує відео-огляди претендентів на YouTubе-каналі https://www.youtube.com/c/АвтомобільрокувУкраїні
Деталі акції та офіційні умови на https://autoroku.ua/ та на сторінках соцмереж:
https://www.facebook.com/autoroku
https://www.instagram.com/automobilroku/
Про акцію
Всеукраїнську акцію "Автомобіль року в Україні" було засновано у 2001. Акція є найбільш авторитетною подією в автомобільній індустрії в представленні та виборі кращих автомобілів року. Метою акції є представлення журналістам та громадськості автомобілів офіційних імпортерів нових моделей, що дебютують у поточному році. Переможці у головних та додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експертного журі, у склад якого входять провідні автомобільні журналісти та експерти, та Громадського журі. З метою підтвердження прозорості з 2017 року за процесом голосування стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ "Бейкер Тіллі Україна")
Організатор акції – ТОВ "АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО", за участі Всеукраїнської Асоціації Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД), Асоціації автовиробників України "УкрАвтопром" (УАП), Транспортної академії України (ТАУ), Федерації роботодавців автомобільної галузі України (ФРАУ), Громадської організації "Автомобільна федерація України" (ФАУ) та Громадської спілки "Національна рада з безпеки дорожнього руху" (НБДР), Першого автомобільного телеканалу та автомобільного порталу Автоцентр.
Генеральний партнер – TotalEnergies
Фінансовий партнер – Креді Агріколь Банк
Страховий партнер – страхова компанія ARX
Юридичний партнер – юридична група LCF
Шинний партнер – Nokian Tyres
Ексклюзивний партнер дитячої безпеки – CYBEX
Паливний партнер – WOG